Mercedes hat in den letzten Quartalen Anleger und Analysten mit guten Zahlen verwöhnt. Vor wenigen Tagen äußerten sich die UBS und Goldman Sachs positiv zur Aktie. Aus charttechnischer Sicht befindet sich das Papier Mercedes-Benz derzeit in der Konsolidierungsphase.Vor wenigen Tagen lieferte Mercedes-Benz erneut gute Zahlen. Allen voran die Marge in der wichtigsten Sparte Autobau überzeugte. Mercedes erzielte eine um Sondereffekte bereinigte Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern von 14,8 Prozent. ...

