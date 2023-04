Angesichts des zunehmenden Drucks in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) investieren Unternehmen in führende Datenintegritätssoftware und Fachwissen, um konform zu bleiben und sinnvolle Nachhaltigkeitsziele zu erreichen

Precisely, der weltweit führende Anbieter von Produkten im Bereich Datenintegrität, hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit Kunden auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, um das Vertrauen in Daten für effektive ESG-Berichterstattungsprozesse zu stärken.

Die leistungsstarke Kombination aus der Precisely Data Integrity Suite und fachkundigen strategischen Dienstleistungen ermöglicht es Kunden, auf einfache Weise mehrere Quellen von ESG-Daten zu kombinieren, um Einblicke in Echtzeit zu erhalten, das Vertrauen in die Datenqualität von ESG-Kennzahlen zu verbessern, die Datenverwaltung sicherzustellen und gleichzeitig die Einhaltung von Branchenvorschriften zu gewährleisten sowie Daten mit zusätzlichen Datensätzen anzureichern, um verborgene Zusammenhänge aufzudecken. Unternehmen, die die Datenintegrität in ESG-Berichtsprozessen nutzen, erzielen greifbare Ergebnisse, wie zum Beispiel:

Verbesserte Kombination und Abstimmung grundlegender ESG-Daten mit Datensätzen, die Kontext und Bedeutung hinzufügen, wie geografische, demografische oder wirtschaftliche Daten

Verbesserte Erfassung und Organisation von ESG-Daten aus verschiedenen Quellen, wodurch Silos aufgebrochen werden und die Daten in Echtzeit zur Verfügung stehen

Robustere Standards und Kontrollen, die sicherstellen, dass die ESG-Daten in allen operativen und analytischen Systemen korrekt, konsistent und zweckmäßig sind

Bessere Steuerung von Datenspeicherung, -zugriff, -nutzung und -austausch zwischen Systemen unter Wahrung von Datenschutz, Sicherheit und Einhaltung komplexer Vorschriften

Unternehmen erkennen zunehmend die Notwendigkeit, die ESG-Berichterstattung zu überarbeiten. 41 der Finanzverantwortlichen haben kürzlich zugegeben, dass ihre derzeitigen Prozesse einer Prüfung nach grundlegenden Sicherheitsstandards nicht standhalten würden. Eine neue Studie von IDC zeigt, dass Bedenken hinsichtlich der Datenverwaltung der wichtigste Grund für ESG-Investitionen sind. Daher gibt es für Unternehmen keinen besseren Zeitpunkt, um vertrauenswürdige Daten zu nutzen, um genaue Berichterstattungsprozesse voranzutreiben, aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen und echten Geschäftswert aus ESG-orientierten Initiativen zu erschließen.

Vontobel, eine weltweit tätige Investmentfirma mit Schweizer Wurzeln, hat sichergestellt, der Zeit voraus zu sein durch die Zusammenarbeit mit Precisely für mehr Fokus auf Datenintegrität. Das Unternehmen stellt nicht nur sicher, dass alle Anlagestrategien ESG-konform sind, sondern geht noch einen Schritt weiter, indem es seine eigenen zusätzlichen nachhaltigen Anlagekriterien festlegt, um die bestmöglichen Anlagelösungen für Kunden zu gewährleisten. Entscheidend ist die Optimierung der ESG-Datenprozesse für die Portfoliobewertung dazu gehören eine umfassende Datenanalyse sowie Qualitäts- und Vollständigkeitskontrollen.

"Das Sammeln von Daten ist für Investmentgesellschaften nichts Neues. Die Herausforderung besteht nun darin, die neuen Datenmengen zu bewältigen, die für eine aussagekräftige ESG-Messung benötigt werden, und herauszufinden, welche Datenelemente am wichtigsten sind", sagt Christina Schack, Head of Data Platform bei Vontobel. "Der Einsatz geeigneter Tools zur Automatisierung von Datenqualitätsprüfungen im Rahmen des Datenbereinigungsprozesses ist sehr wichtig, um die immense Menge an ESG-Daten zu bewältigen und zu kontrollieren. Die Implementierung von automatisierten Prüfungen und die Aufnahme der Daten haben dazu beigetragen, die manuelle Arbeit zu reduzieren und genauere Analysen für Anlagestrategien zu erzielen."

Verisk Maplecroft, ein weltweit führendes Risikoberatungsunternehmen und Spezialist für Nachhaltigkeit, Widerstandsfähigkeit und ESG, erkennt ebenfalls die Bedeutung der ESG-Berichterstattung an, die sich auf genaue, konsistente und kontextbezogene Daten stützt, insbesondere wenn sie mit dem richtigen Fachwissen kombiniert wird:

"Ein leistungsfähigerer Ansatz für die ESG-Berichterstattung besteht darin, denselben Standard an Governance, Prozessen, Kontrollen, Zusicherungen und Fachwissen anzulegen wie bei der Finanzberichterstattung", sagt Mikkel Skougaard, Director of ESG Reporting and Strategy bei Verisk Maplecroft. "Die Entwicklung eines datengestützten ESG-Berichts ist der wichtigste Faktor, aber dieser muss durch qualitativ hochwertige kontextbezogene Erzählungen unterstützt werden, um den maximalen Wert zu erschließen."

Skougaard wird an Preciselys bevorstehendem Data Integrity Summit, Trust '23, teilnehmen. Er wird zusammen mit Precisely CRO Pat McCarthy und Matthew Rusk, Head of Global Reporting Initiative (GRI) North America, im Rahmen einer Podiumsdiskussion über die Bedeutung von vertrauenswürdigen Daten für die Nutzung von echtem Geschäftswert aus ESG-Reporting sprechen sowie Ratschläge für die Navigation durch sich entwickelnde Vorschriften und Verbrauchererwartungen geben. Die Veranstaltung findet am 17. Mai statt, die Anmeldung ist ab sofort möglich.

"Moderne Geschäftspraktiken erfordern vollständige Transparenz", sagte McCarthy. "Investoren, Mitarbeiter und Verbraucher wollen wissen, dass die Unternehmen, in die sie investieren, für die sie arbeiten und bei denen sie einkaufen, nicht nur ihre persönlichen ethischen Standards erfüllen, sondern auch ihren Teil zur Schaffung einer besseren Welt beitragen. Um gesetzeskonform zu bleiben und sinnvolle Ergebnisse zu erzielen, müssen Unternehmen der Datenintegrität in der Nachhaltigkeitsberichterstattung Vorrang einräumen und Vertrauen in die Daten schaffen, auf denen ihre Entscheidungen beruhen."

Erfahren Sie mehr über das spannende Programm auf dem Trust '23 Summit und registrieren Sie sich noch heute für Ihren kostenlosen Platz.

