DJ Lindner betont "größte Skepsis" zu Industriestrompreis

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat mit "größter Skepsis" auf Forderungen nach einem Industriestrompreis reagiert, der mit Steuergeld geringere Strompreise für Industrieunternehmen vorsehen würde. "Das wirft die Frage auf, wo ist Industrie, und wo ist sie zu Ende", sagte Lindner bei einer Konferenz des Wirtschaftsforums der SPD in Berlin. Die Industrie stehe auch in Konkurrenz zu kleineren Handwerksunternehmen, gab Lindner zu bedenken. Zudem stelle sich die Frage: "Wer bezahlt eigentlich die Milliardensubventionen, die dafür erforderlich sind?".

Der Finanzminister pochte auf eine Fortsetzung seiner Politik einer Konzentration auf stabile Staatsfinanzen und sprach sich dafür aus, Möglichkeiten zur Reduzierung der Strompreise eher in besseren marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu suchen als in staatlichen Subventionen. Lindner widersprach damit der Position der Koalitionspartner. So hatte SPD-Chef Lars Klingbeil zuvor bei der Konferenz einen Industriestrompreis angemahnt. "Wir brauchen dringend den Industriestrompreis", hatte er gesagt. Die SPD hatte zuvor bereits eine entsprechende Forderung des Wirtschaftsforums unterstützt. Auch Grünen-Chef Omid Nouripour hatte einen Industriestrompreis verlangt.

Lindner warnte bei der Konferenz erneut davor, die Inflation mit weiteren Schulden anzuheizen. "Wir dürfen die Inflation nicht weiter befeuern durch Staatsausgaben auf Pump", sagte der FDP-Vorsitzende. "Geldpolitik und Fiskalpolitik müssen Hand in Hand gehen, um die Preisstabilität wieder zu erreichen." Ausdrücklich rief er dazu auf, "Bremsen für das Wachstum" zu lösen. Eine wachstumsorientierte Politik sei "zugleich Gebot sozialer Gerechtigkeit".

Die derzeit erwarteten Wachstumsraten seien "sehr geringe Wachstumsraten für unser Land". Die Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF), der eine Rezession für Deutschland erwartet, relativierte Lindner aber. "Ich ahne, dazu wird es nicht kommen, die Wachstumserwartungen der Bundesregierung sind optimistischer", erklärte er. "Mit den richtigen Rahmenbedingungen müssen wir uns nicht mit den bescheidenen Wachstumsaussichten zufriedengeben."

Zur Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen verwies Lindner darauf, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bereits eine "Superabschreibung" im Sinne einer Investitionsprämie angekündigt habe. Auch wolle sich die Koalition laut ihrem Koalitionsvertrag Maßnahmen zu Thesaurierungen und zur praxistauglichen Gestaltung der Forschungsförderung ergreifen. Lindner betonte aber, noch sei innerhalb der Bundesregierung "nicht über diese Maßnahmen entschieden". Sie alle stünden noch "unter Finanzierungsvorbehalt".

April 25, 2023 08:36 ET (12:36 GMT)

