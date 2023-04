ROUNDUP: Daimler Truck startet mit Gewinnsprung ins Jahr - Aktie legt zu

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Eine weiter starke Lkw-Nachfrage hat dem Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck einen guten Start ins Jahr beschert. Der Absatz stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte um fast 80 Prozent auf 1,16 Milliarden Euro zu, wie die im Dax notierte Beteiligung von Mercedes-Benz am Montagabend mitteilte. Damit wurde die mittlere Markterwartung übertroffen. Für den Aktienkurs ging es am Dienstag nach oben.

ROUNDUP: Novartis erhöht nach dynamischem Jahresauftakt Prognosen

BASEL - Der Pharmakonzern Novartis hat einen überraschend starken Jahresauftakt hingelegt und wird dadurch optimistischer für das Gesamtjahr. Im ersten Quartal konnten die Schweizer dank guter Geschäfte mit dem Blockbuster Entresto und weiteren neuen Medikamenten den Umsatz und Gewinn steigern. Damit übertraf der Hersteller zugleich die Erwartungen am Markt, nachdem Novartis 2022 wegen hoher Umbaukosten noch einen kräftigen Ergebnisrückgang verkraften musste. Die Anleger reagierten auf die Nachrichten zum ersten Jahresviertel erfreut.

ROUNDUP: Preiserhöhungen liefern Nestle Rückenwind - Aktie steigt

VEVEY - Der Lebensmittelriese Nestle hat zum Jahresauftakt einen leichten Absatzrückgang durch Preiserhöhungen mehr als wettgemacht. Zudem verkleinerte sich das Minus der Verkaufsmenge im ersten Quartal auf 0,5 Prozent von 2,6 Prozent im Schlussquartal 2022. Damit schnitt das Unternehmen besser ab, als Analysten es erwartet hatten. Die Aktie legte am Dienstag um gut ein Prozent zu.

ROUNDUP: Hypoport schafft zum Jahresstart kleinen operativen Gewinn

BERLIN - Der starke Zinsanstieg und die daraus folgende Immobilienflaute haben dem Finanzdienstleister Hypoport auch zum Jahresstart deutliche Einbußen eingebrockt. Umsatz und Ergebnis brachen ein. Doch immerhin gab es Auftrieb im Vergleich zum ebenfalls sehr schwachen Vorquartal. Börsianer werteten dies als gutes Zeichen.

McDonald's bleibt trotz höherer Preise gefragt



CHICAGO - Beim Fast-Food-Riesen McDonald's liefen die Geschäfte zu Jahresbeginn rund. Preiserhöhungen schreckten die Kunden nicht ab. Im ersten Quartal nahmen die flächenbereinigten Verkäufe im Jahresvergleich um knapp 13 Prozent zu, wie der Burger-King-Rivale am Dienstag in Chicago mitteilte. Damit übertraf die weltgrößte Schnellrestaurantkette die Markterwartungen deutlich. Die Erlöse wuchsen um vier Prozent auf 5,9 Milliarden Dollar. Der Betriebsgewinn stieg um zehn Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar (2,3 Mrd Euro). McDonald's profitierte nach eigenen Angaben von "strategischen" Preisanhebungen. Die Aktie legte vorbörslich zunächst leicht zu.

US-Chemiekonzern Dow mit Quartalsverlust



MIDLAND - Der US-Chemiekonzern Dow hat auch im ersten Quartal die Zurückhaltung der Kunden vor allem in Europa zu spüren bekommen. Der Umsatz schrumpfte im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 11,9 Milliarden US-Dollar (10,8 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Midland (US-Bundesstaat Michigan) mitteilte. Analysten hatten aber mit einem noch niedrigeren Erlös gerechnet. Neben dem deutlichen Absatzrückgang in Europa, Nahe Osten, Afrika und Indien machten dem Unternehmen auch niedrigere Preise zu schaffen. Die Aktien gaben vorbörslich leicht nach.

Paketdienst UPS wird zurückhaltender für laufendes Jahr

ATLANTA - Der US-Paketdienst UPS wird angesichts geringerer Sendungsmengen etwas zurückhaltender für das laufende Jahr. Beim Umsatz peilt der Konzern jetzt mit 97 Milliarden US-Dollar (87,8 Mrd Euro) nur noch das untere Ende der ursprünglichen Spanne an, wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta mitteilte. Bei der bereinigten operativen Marge legt sich UPS jetzt auf rund 12,8 Prozent fest. Vorher hieß es noch, sie könne zwischen 12,8 und 13,6 Prozent liegen. Im vergangenen Jahr lag sie bei 13,8 Prozent.

US-Getränkeriese Pepsico hebt Jahresziele an - Quartalsgewinn geht aber zurück

PURCHASE - Der US-Getränkeriese Pepsico hat nach einem guten Start ins neue Jahr seine Ziele angehoben. Für 2023 peilt Konzernchef Ramon Laguarta nun ein organisches Umsatzwachstum von acht Prozent an. Zuvor war das Unternehmen nur von sechs Prozent ausgegangenen. Der Gewinn je Aktie (EPS) soll bei konstanten Wechselkursen in diesem Jahr um neun Prozent zulegen, statt wie zuvor angepeilt um acht Prozent, wie der Coca-Cola-Konkurrent am Dienstag in Purchase (US-Bundesstaat New York) mitteilte. 2022 war der Gesamterlös auf 86,4 Milliarden US-Dollar (80,5 Mrd Euro) gestiegen, der Gewinn je Aktie auf 6,79 Dollar geklettert.

ROUNDUP: UBS gewinnt neue Kundengelder - Noch keine Strategie nach CS-Deal

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat nach der Nothochzeit mit der gestrauchelten Konkurrentin Credit Suisse (CS) Mitte März Milliarden an zusätzlichen Kundengeldern bekommen. Ihr Gewinn halbierte sich allerdings wegen Rückstellungen für einen Rechtsstreit in den USA, wie UBS am Dienstag in Zürich mitteilte. Eine umfassende Strategie zur Integration der CS legte die Bank noch nicht vor. Die UBS-Aktie fiel am Nachmittag um 1,3 Prozent.

ROUNDUP: Steigende Zinsen treiben Santander-Geschäft weiter an - Aktie im Minus

MADRID - Die spanische Großbank Santander hat im ersten Quartal weiter von weltweit gestiegenen Zinsen sowie dem im Vergleich zum Vorjahr schwachen Euro profitiert. Dämpfend wirkte sich dagegen die derzeit geltende sogenannte Übergewinnsteuer für Banken in Spanien aus. Die für das Gesamtjahr erwartete Belastung von 224 Millionen Euro wurde komplett im ersten Quartal verbucht. Dies führte in den ersten drei Monaten zu einem nahezu stabilen Gewinn von knapp 2,6 Milliarden Euro, wie die Bank am Dienstag in Madrid mitteilte.

ROUNDUP: Jungheinrich hebt Jahresprognose nach starkem Auftakt an

HAMBURG - Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich hat seinen Ausblick nach einem starken Jahresauftakt angehoben. Demnach erwartet der Kion -Konkurrent aus Hamburg nicht nur eine stärkere Nachfrage, sondern auch profitabler wirtschaften zu können. Auch die erhöhte Prognose enthält die anteiligen Effekte aus der jüngst vollzogenen Übernahme des US-Unternehmens Storage Solutions, die allerdings dafür sorgt, dass Jungheinrich dieses Jahr wie schon 2022 Barmittelabflüsse verzeichnen muss. Die an der Börse notierte Jungheinrich-Vorzugsaktie legte am Dienstag im MDax zu.

ROUNDUP: Atoss Software legt zum Jahresauftakt kräftig zu - Prognosen bestätigt

MÜNCHEN - Der Personalsoftwarespezialist Atoss Software ist mit einem deutlichen Plus beim Umsatz und Gewinn ins laufende Jahr gestartet. Der Umsatz sei um 39 Prozent auf 36 Millionen Euro geklettert, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Dienstag in München mit. Das operative Ergebnis verdoppelte sich fast auf zwölf Millionen Euro. Die entsprechende Marge zog um rund 9 Prozentpunkte auf 32 Prozent an. Auf Basis des starken Jahresauftakts bestätigte der Vorstand die Anfang des Jahres erhöhten Prognosen für 2023 bis 2025. Die Aktie legte zu.



Weitere Meldungen



-General Motors erhöht Jahresziel nach starkem Auftaktquartal -Mischkonzern 3M streicht weitere 6000 Stellen - Umsatzrückgang zum Jahresstart -ROUNDUP: PNE macht Fortschritte beim Verkauf des US-Geschäfts - Aktie steigt -ROUNDUP: Amadeus Fire sieht geringere Arbeitskräftenachfrage -IG Metall drängt nach Rückzug von Thyssenkrupp-Chefin zur Eile -Medizintechnikkonzern GE Healthcare startet mit Umsatzplus ins Jahr -Höhere Kosten belasten Primark-Eigentümer AB Foods weiter -'WSJ'/'HB': Viessmann will Klimasparte an US-Konzern verkaufen -Bayer-Chef Baumann zeigt sich kurz vor Abschied unzufrieden mit Aktienkurs -Hamborner Reit startet mit Gewinnplus ins Jahr - Indexmieten helfen -Hyundai mit sattem Gewinnsprung im ersten Quartal

-ABB wächst zweistellig und steigert Marge - Umsatzprognose erhöht -VW-Chef Blume lobt hervorragende Bedingungen in Kanada -ROUNDUP: Zahl der Apotheken fällt unter Marke von 18 000 -ROUNDUP/Presse: Durchsuchung bei EnBW wegen möglicher Marktmanipulation -Cancom will österreichische KBC übernehmen

-Apple gewinnt im 'Fortnite'-Streit auch vor US-Berufungsgericht -Heidelberg Materials kauft größtes Flugasche-Recyclingunternehmen in USA -Kühne+Nagel bleibt im Abschwung relativ profitabel

-DB-Personalvorstand dringt auf zeitnahes Ergebnis mit EVG -EVG vor Bahn-Tarifrunde 'halb zuversichtlich'

-Post verbessert sich bei Erfüllung der Filialnetz-Pflicht -Pumpenhersteller Wilo mit deutlichem Umsatz- und Gewinnplus -Ostdeutsche Solarbranche will sich vernetzen

-Scholz: Windenergie in Nordsee hat großes Potenzial

-Trennung vom rechten Quotenliebling: Carlson ist raus bei Fox News -US-Sender CNN trennt sich von bekanntem Moderator Don Lemon -ROUNDUP/Kampf gegen Bergbau und Klimawandel: Goldman-Preis für Umweltschützer -Mercedes verkauft Anteile an russischen Tochtergesellschaften -ROUNDUP/Wissing: Autohersteller könnten Kunden 49-Euro-Ticket spendieren -ROUNDUP: Billigmodekette Primark verkleinert Filialnetz in Deutschland -EU-Staaten stimmen endgültig neuen Regeln für sicherere Produkte zu -Tarifeinigung bei Eon - 10,5 Prozent mehr Entgelt in zwei Schritten -ROUNDUP 2: Bahn AG und EVG verhandeln in dritter Runde über neuen Tarifvertrag -Rüstungsfirmen streiten vor Gericht um 'Leopard'-Panzer -Stihl mit deutlichem Umsatzplus - Absatz leicht gesunken -Lufthansa-Verhandlungen zu Ita-Einstieg bis 12. Mai verlängert -Webasto zurück in der Gewinnzone

-Ex-Audi-Chef Stadler verhandelt über Geständnis

-Edeka steigert Umsatz bei hoher Inflation auf rund 66 Milliarden Euro -Billigmodekette Primark aus AB-Foods-Konzern setzt in Deutschland Rotstift an -Oetker-Lebensmittelsparte steigert Umsatz auf vier Milliarden Euro -Dobrindt für gemeinsame europäische Evakuierungs-Einsatzgruppe -ROUNDUP: Adler Group erneut mit Milliardenverlust - sucht weiter Abschlussprüfer -ROUNDUP: Mahle will nach erneuten Verlusten raus aus den roten Zahlen -ROUNDUP: Fortgesetzte Auftragsflaute am Bau - Pleiten und Arbeitslose -Spotify mit deutlich mehr Nutzern - und Quartalsverlust -ROUNDUP: Ex-Audi-Chef Stadler verhandelt über Geständnis -Rohstoffunternehmen vernetzen ihre Wasserstoffprojekte -Gericht weist Schadenersatz-Klage gegen Impfstoffhersteller Astrazeneca ab -US-Telekomkonzern Verizon verdient mehr - Viele neue Breitbandanschlüsse -Lemke: Blockade-Aktionen helfen Klimaschutz auf Dauer nicht -Großer Andrang und lange Warteschlangen nach Warnstreik am BER -ROUNDUP: BGH vor Urteil zum 'Recht auf Vergessenwerden' im Netz°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



DE0005104400, ES0113900J37, US1912161007, CH0012138530, DE0007100000, DE0006219934, US5801351017, CH0012005267, US7134481081, US9113121068, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, DE0005493365, CH0038863350, DE000KGX8881, CH0244767585, US2605571031, DE000DTR0CK8