Original-Research: ad pepper media International N.V. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V.

ISIN: NL0000238145



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 25.04.2023

Kursziel: 3,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 4,00 auf EUR 3,50.



Zusammenfassung:

ad pepper media (APM) hat überraschend schwache vorläufige Umsatz- und EBITDA-Zahlen für Q1 vorgelegt. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 13% auf EUR5,1 Mio., und das EBITDA wurde negativ (EUR-328 tsd. gegenüber 33 tsd.EUR in Q1/22). Der Hauptgrund für das negative Konzern-EBITDA war ein geringer als erwartetes Segment-EBITDA im Segment ad agents. Angesichts der guten Zahlen für Q4/22 waren wir davon überzeugt, dass APM wieder auf dem aufsteigenden Ast ist. In Q1 waren die Kunden jedoch sehr zurückhaltend mit ihren Buchungen und scheinen ihr Pulver für H2 trocken zu halten. Die schwachen Q1-Zahlen und die vorsichtige Q2-Prognose (leichte Verbesserung gegenüber Q1, aber Umsatz unter dem Vorjahreswert von EUR5,9 Mio.) veranlassen uns, unsere Prognose für 2023 zu senken. Nichtsdestotrotz sind die nachlassende Inflation, die robusten Gehaltserhöhungen und das steigende Verbrauchervertrauen ein gutes Zeichen für den deutschen Markt im zweiten Halbjahr. Großbritannien, der Hauptmarkt der Webgains-Tochter, leidet jedoch nach wie vor unter einer zweistelligen Inflationsrate, und das BIP wird 2023 voraussichtlich schrumpfen. Ein aktualisiertes DCF-Modell führt zu einem neuen Kursziel von EUR3,50 (vorher: EUR4,00). Wir bestätigen unser Kaufen-Rating.





First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 4.00 to EUR 3.50.



Abstract:

ad pepper media (APM) has presented surprisingly weak preliminary Q1 revenue & EBITDA. Revenue was down 13% y/y at EUR5.1m, and EBITDA turned negative (EUR-328k versus EUR33k in Q1/22). The main reason for the negative group EBITDA was lower than expected segment EBITDA at the ad agents segment. Given the good Q4/22 figures, we were convinced that APM's numbers would continue to track upwards. However, in Q1, clients were very reluctant with their bookings and seem to be keeping their powder dry for H2. The weak Q1 figures and cautious Q2 guidance (slight improvement compared to Q1, but revenue below the prior-year figure of EUR5.9m) cause us to lower our 2023 forecast. Nevertheless, easing inflation, robust salary increases and improving consumer confidence bode well for the German market in H2. However, the UK, which is the Webgains subsidiary's main market, is still suffering from double-digit inflation and GDP looks set to shrink in 2023. An updated DCF model yields a new price target of EUR3.50 (previously: EUR4.00). We confirm our Buy rating.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

