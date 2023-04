EQS-News: Progress-Werk Oberkirch AG / Schlagwort(e): Personalie

Progress-Werk Oberkirch AG: PWO AG verkleinert Vorstand auf 2 Mitglieder



25.04.2023 / 15:30 CET/CEST

Oberkirch, 25. April 2023 - Johannes Obrecht, seit Juli 2016 Mitglied des Vorstands der PWO AG und Chief Operating Officer, hat den Aufsichtsrat der PWO AG frühzeitig informiert, dass er aus privaten Gründen plant, seinen im Juni 2024 auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern zu wollen, um sich in Zukunft neuen Aufgaben widmen zu können. Der Aufsichtsrat der PWO AG hat dies mit Bedauern zur Kenntnis genommen und sich für die frühzeitige Information bedankt. Die Parteien sind im Hinblick auf den längerfristigen Rahmen der im operativen Bereich anstehenden Maßnahmen und Zukunftsaufgaben übereingekommen, den Vorstandsdienstvertrag mit Herrn Obrecht einvernehmlich bereits mit Wirkung zum 30. April 2023 aufzuheben. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Obrecht für seine langjährige sehr erfolgreiche Tätigkeit für die PWO AG in verschiedenen Funktionen sowie für sein großes Engagement im Rahmen der Internationalisierung des Unternehmens. Er wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Auf Grund der anhaltenden Transformation in der Mobilitätsindustrie hinterfragt auch die PWO AG seit längerem konsequent und fortlaufend ihre Strukturen in der gesamten Unternehmensgruppe. Erste Veränderungen wurden bereits 2021 eingeleitet mit der Fokussierung auf 3 weltweit tätige Geschäftsfelder und 5 regionale Standortorganisationen auf 3 Kontinenten für unsere bisher insgesamt 8 Standorte in Deutschland, Tschechien, China, Kanada und Mexiko sowie mit einer schlanken Zentralorganisation am deutschen Standort in Oberkirch. Während sich unsere ausländischen Standorte in den letzten Jahren gut entwickelt haben, steht der deutsche Produktionsstandort in Oberkirch insbesondere durch die stark gestiegenen Kosten bei Energie, Personal und auch Material sowie zusätzlich durch die Verlagerung von Produktionen unserer Kunden ins Ausland, weiterhin vor erheblichen Herausforderungen. Diese standortbedingten Kostensteigerungen unserer deutschen Produktion können bereits seit einiger Zeit in bestimmten Produktbereichen über Produktivitätssteigerungen bzw. Anpassung der Verkaufspreise nicht mehr ausgeglichen werden. Durch die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen des letzten Jahres hat sich das Problem nochmals erheblich verschärft und betrifft aktuell insbesondere alle energie- und lohnintensiveren Produktionsprozesse. Geschäftsfelder und Regionalorganisationen sollen künftig, wo immer möglich, noch enger miteinander verknüpft werden. Vorstand und Aufsichtsrat haben aus diesem Grund ein zusätzliches Maßnahmenpaket verabschiedet, um Unternehmens- und Standortstrukturen weiter zu optimieren, Entscheidungsprozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen sowie den Produktionsstandort Oberkirch konsequent auf Zukunftsprojekte innerhalb und außerhalb der Mobilitätsindustrie auszurichten, welche im Wesentlichen dem Geschäftsfeld "Components & Subsystems for Electrics & Electronics, Airbag & Chassis, Sustainable Energy & Others" zuzuordnen sind. Deshalb hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, Herrn Valeri Kotljarow, Leiter dieses Geschäftsfelds, zusätzlich - ab dem 1. Mai 2023 - auch die Leitung des Produktionsstandorts Oberkirch zu übertragen. Wir wünschen Herrn Kotljarow in seiner erweiterten Aufgabe viel Erfolg. Gemäß Beschluss des Aufsichtsrats vom 21. April 2023 wird der Vorstand der PWO AG mit Wirkung ab 1. Mai 2023 von bisher 3 auf 2 Mitglieder verkleinert. Progress-Werk Oberkirch AG Der Vorstand Kontakt:

Charlotte Frenzel Investor Relations & Corporate Communications

T. +49 179 / 6904 237

Unternehmensprofil PWO-Gruppe Wir sind ein globales Unternehmen der Mobilitätsindustrie, das durch Innovationen die umweltfreundliche Mobilität der Zukunft führend mitgestaltet und komplett verbrennerunabhängig positioniert ist. Mit unserer Kompetenz in klimafreundlicher Leichtbauweise sind wir Technologieführer und vereinen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Wir entwickeln und fertigen anspruchsvolle Metallkomponenten und komplexe Subsysteme an der Grenze des technologisch Möglichen. Als sinnstiftender Arbeitgeber mit familiären Strukturen auf globaler Ebene bieten wir 3.000 Mitarbeitenden an 8 Standorten auf 3 Kontinenten ein Zuhause. Wir handeln aus innerer Motivation und Überzeugung, deshalb ist Nachhaltigkeit für uns einer der zentralen Werte der Unternehmensgruppe. Den Herausforderungen unserer Zeit begegnen wir mit innovativen und nachhaltigen Konzepten. Vor allem wollen wir aber die darin liegenden Chancen ergreifen. Unsere Unternehmensstrategie haben wir in dem Motto PEOPLE. PLANET. PROGRESS. zusammengefasst.



