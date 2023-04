Die Preise würdigen Unternehmen, die ihre Technologiestrategie auf die Kunden ausrichten, um ihr Wachstum zu beschleunigen

Forrester (Nasdaq: FORR) hat heute die Nominierungen für seine globalen Technologiepreise in zwei Kategorien ausgeschrieben: Technology Strategy Impact und Enterprise Architecture. Mit diesen Auszeichnungen werden Unternehmen gewürdigt, die Technologiestrategien umgesetzt haben, um ihr Unternehmen anpassungsfähiger, kreativer und widerstandsfähiger zu machen und damit sowohl das Unternehmenswachstum als auch den Kundenerfolg zu beschleunigen.

Unternehmen mit mindestens 1.000 Mitarbeitern, die Technologie als Teil ihrer geschäftlichen Transformation einsetzen, können Nominierungen für beide Kategorien einreichen. Führungskräfte im Bereich Technologie darunter Chief Information Officers, Chief Technology Officers, Chief Digital Officers und Leiter der Unternehmensarchitektur in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) sowie im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) sind eingeladen, sich zu bewerben.

Für die beiden Preise gelten folgende Qualifikationen:

Technology Strategy Impact: Die Preisträger müssen eine unternehmensweite, zukunftsfähige Technologiestrategie umsetzen, die zeigt, wie das Unternehmen den Kunden in den Mittelpunkt seines leistungsstarken IT-Betriebsmodells stellt, um messbar bessere Ergebnisse für Kunden, Mitarbeiter und das Unternehmen zu erzielen. Laut Forrester konnten Unternehmen mit einer zukunftsorientierten Technologiestrategie ihre Umsätze fast doppelt so schnell steigern wie ihre Konkurrenten.

Enterprise Architecture: Dieser Preis wird in Zusammenarbeit mit The Open Group dem Autor des vom The Open Group Architecture Forum entwickelten TOGAF®-Standards verliehen. Er würdigt Technologieunternehmen, die sich durch ihre ergebnisorientierte Unternehmensarchitektur (EA) auszeichnen. Die Unternehmen müssen nachweisen, wie ihre EA-Praktiken zur Verbesserung der Geschäftsergebnisse sowie zur Förderung von Wandel und Wachstum beitragen.

Unternehmen in Nordamerika können hier, Unternehmen in der EMEA-Region hier und Unternehmen in der APAC-Region hier die vollständigen Nominierungskriterien für den Preis einsehen und einen Beitrag einreichen. Die Frist für die Einreichung einer Nominierung endet am 19. Juni 2023 für alle drei Regionen.

"Das Forrester Technology Awards-Programm zeichnet Unternehmen mit zukunftsweisenden Technologiestrategien aus, die den Geschäfts- und Kundenerfolg fördern", so Laura Koetzle, Vice President und Group Research Director von Forrester. "Unsere Untersuchungen zeigen, dass kundenorientierte Unternehmen ein höheres Wachstum erzielen und ihre Wettbewerber übertreffen."

Die Preisträger werden auf der Technology Innovation North America (10. bis 12. September 2023), auf der Technology Innovation EMEA (12. bis 13. Oktober 2023) und auf der Technology Innovation APAC (31. Oktober bis 1. November 2023) bekannt gegeben.

Über Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) ist eines der einflussreichsten und innovativsten Forschungs- und Beratungsunternehmen der Welt.Forrester hilft Führungskräften in den Bereichen Technologie, Kundenerfahrung, Digitalisierung, Marketing, Vertrieb und Produktfunktionen bei der Anwendung der Kundenbesessenheit zur Beschleunigung des Wachstums. Durch firmeneigene Forschung, Beratung und Veranstaltungen von Forrester können Führungskräfte weltweit mutig Entscheidungen treffen, mit Veränderungen umgehen und ihre Kunden in den Mittelpunkt ihrer Unternehmensführung, Strategie und Prozesse rücken. Für seine fundierten und renommierten Marktanalysen greift Forrester auf ein Sample von mehr als 700 000 Verbrauchern und Führungskräften in den globalen Märkten, rigorose und objektive Forschungsmethoden einschließlich Forrester Wave Bewertungen, 100 Millionen Realtime-Feedback-Abstimmungen und das geteilte Wissen unserer Kundschaft zurück. Erfahren Sie mehr unter Forrester.com.

