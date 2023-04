RFMW, ein auf HF-, Mikrowellen- und Leistungsprodukte spezialisierter Distributor, meldete heute den Abschluss der Übernahme von MRC Gigacomp (MRCG) und MRC Components (MRCC) in Deutschland zum 1. April 2023. Das neue Unternehmen hat mit dem Prozess der vollständigen Integration in die Marke RFMW begonnen. RFMW wird die Produkte von MRC Components in seine Angebote für Leistungsmanagement und die Produkte von MRC Gigacomp in sein HF- und Mikrowellenproduktportfolio aufnehmen.

Die Kapazitäten von RFMW werden durch Übernahme von MRCG und MRCC um ein Lagergebäude in Deutschland und ein Team von erfahrenen Fachleuten mit fundiertem Wissen über HF-, Mikrowellen- und Leistungstechnologien erweitert. Diese Übernahme stärkt die Position von RFMW auf dem europäischen Markt und bietet den Kunden Zugang zu einem breiterem Produkt- und Dienstleistungsspektrum.

"Sehr gerne begrüßen wir MRCG und MRCC in der RFMW-Familie", sagte Joel Levine, President und CEO von RFMW. "Diese Übernahme ist für unser Unternehmen eine wesentliche Weiterentwicklung und ermöglicht es uns, unsere Kunden in Europa besser zu bedienen."

Seit mehr als 30 Jahren beliefern MRCG und MRCC europäische Kunden mit hochwertigen HF- und Mikrowellenprodukten. Mit der Erweiterung um die Vertriebskapazitäten von MRCG und der Produktlinien von MRCC wird RFMW in die Lage versetzt, den Kunden noch individuellere Lösungen anzubieten.

"Sehr gerne schließen wir uns mit RFMW zusammen", sagte Frank Lauber, Geschäftsführer von MRC Gigacomp. "Gemeinsam können wir unseren Kunden ein erweitertes Produktportfolio, einen erstklassigen Kundenservice und schnellere Lieferzeiten bieten."

RFMW und MRC werden gemeinsam an einem reibungslosen Übergang mit Blick auf Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter arbeiten.

Über RFMW

RFMW ist Distributor von Spezial-Elektronikprodukten, der sich exklusiv auf die Belieferung von Kunden konzentriert, die HF-, Mikrowellen- und Leistungskomponenten und Halbleiter sowie Engineering-Leistungen für Komponenten benötigen. Das Unternehmen erweitert ständig sein Angebot an Produkten ausgewählter Lieferanten, die über hohe Kompetenz im HF-, Mikrowellen- und Leistungsmanagementbereich verfügen. Das äußerst erfahrene, technisch versierte Team von RFMW unterstützt die Kunden bei der Auswahl der Komponenten und bei deren Implementierung. Seit der Übernahme durch TTI Inc. im Jahr 2018 gehört RFMW der Exponential Technology Group (XTG) an, einer Gruppe von Unternehmen, die auf den Vertrieb und die Entwicklung von elektronischen Komponenten spezialisiert sind und bei der Entwicklung moderner Technologien kooperieren. XTG ist eine Tochtergesellschaft der Family of Specialists von TTI Inc: TTI, INC, Mouser Electronics und Sager Electronic.

Weitere Informationen über RFMW erhalten Sie auf der Website unter www.rfmw.com telefonisch unter 1.877.FOR.RFMW (367- 7369) oder per E-Mail unter info@rfmw.com.

Über MRC Gigacomp und MRC Components

MRC Gigacomp und MRC Components sind führende Distributoren von HF- und Mikrowellenprodukten in Deutschland. Mit über 25 Jahren Erfahrung bieten MRCG und MRCC europäischen Kunden ein breites Produkt- und Dienstleistungsspektrum. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.mrc-gigacomp.de und www.mrccomponents.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

