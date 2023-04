MOSKAU (dpa-AFX) - Aufgrund von Torf- und Flächenbränden sind in Russlands Provinz mehrere Dörfer evakuiert worden. In der Region Swerdlowsk am Ural etwa hätten im Ort Taeschny mehr als 20 Häuser Feuer gefangen, teilte der Zivilschutz am Dienstag mit. Insgesamt 27 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden, darunter drei Kinder. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte trockenes Gras Feuer gefangen. In derselben Region sei in der Stadt Perwouralsk ein Sägewerk in Flammen aufgegangen, hieß es.

Im Gebiet Kostroma nordöstlich der russischen Hauptstadt Moskau berichteten die Behörden zudem von Torfbränden auf einer Fläche von rund 55 Hektar. Auch aus Transbaikalien im Osten Russlands wurden Feuer in Dörfern gemeldet.

Das flächenmäßig größte Land der Erde hat zwischen Frühjahr und Herbst zunehmend mit Wald- und Flächenbränden zu kämpfen. Seit Jahren mahnen Experten, dass solche Katastrophen durch den Klimawandel noch verstärkt werden. Im vergangenen Jahr hatte es zudem vereinzelt Berichte gegeben, dass aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in einigen Waldbrand-Regionen Mangel an Rettungskräften herrschte./haw/DP/zb