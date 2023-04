Eine Aktie. Montag bis Freitag. Eche Performance. https://bit.ly/43Z8yfQ Die "Aktie der Woche" liefert Ihnen jeden Sonntag einen einzigen Aktientipp in Ihr E-Mail-Postfach. Minmaler Aufwand, geringes Risiko. Jetzt kennenlernen! Wenn die großen US-Unternehmen in den kommenden Wochen ihre Bücher öffnen, dann erhoffen sich Anleger nicht nur Einblicke in die Geschäfte von Microsoft, Alphabet oder Coca-Cola, sondern auch Hinweise auf die wirtschaftliche Lage und einen möglichen Abschwung - beispielsweise durch rückläufige Werbeeinnahmen für die Suchmaschinen Google und Bing. Für den S&P 500 könnte es jetzt nach wochenlanger Seitwärtsphase endlich wieder spannend werden, erklärt unser Marktexperte Lars Wißler in der w:o TV-Analyse. Warum Coca-Cola auch vor einer Rezession keine Angst haben müsse und warum die angeschlagene First Republic Bank trotz starker Zahlen von Anlegern abestraft wurde: Mehr dazu im Video! Übrigens: Lars Wißlers Top-Aktien für einen starken Turnaround gibt es in seinem kostenlosen Report "Die 200-Prozent-Chancen" hier zum Download! https://bit.ly/3oK2K9D