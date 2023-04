- BLUETTI reagiert aktiv auf den Aufruf des Earth Day 2023

Unsere Erde befindet sich in einer schwierigen Phase mit dringenden Problemen wie etwa extremen Wetterproblemen. Der Erkenntnis der Menschen zufolge kann jeder etwas für unseren Planeten tun, indem man einen nachhaltigen Lebensstil pflegt. Deshalb sollten wir der Investition in unsere Erde mehr Bedeutung beimessen.

Invest in Our Planet, Invest in Our Future (Graphic: Business Wire)