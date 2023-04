Bei der ordentlichen Hauptversammlung von Verbund wurden die gewählten Aufsichtsratsmitglieder Christa Schlager, Jürgen Roth, Stefan Szyszkowitz und Peter Weinelt wiederbestellt. In der anschließenden konstituierenden Aufsichtsratssitzung wurde der bisherige Vorsitzende Martin Ohneberg in seiner Funktion bestätigt. Als erste stellvertretende Vorsitzende wurde Edith Hlawati und als zweite stellvertretende Vorsitzende wurde Christine Catasta bestätigt. Zudem wurde die vorgeschlagene Dividende von 3,60 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2022 angenommen: Diese Dividende besteht aus einer ordentlichen Dividende in Höhe von 2,44 Euro pro Aktie und einer Sonderdividende in Höhe von 1,16 Euro pro Aktie. Durch die einmalige Sonderdividende nehmen ...

