Poster und Symposium zeigen den Nutzen von AlloSeq für die HLA-Typisierung sowie die Überwachung von Organtransplantationen und hämatopoetischen Stammzellen

CareDx, Inc. (Nasdaq: CDNA), ein führendes Unternehmen der Präzisionsmedizin, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung klinisch differenzierter, hochwertiger Gesundheitslösungen für Transplantationspatienten und Pflegepersonal konzentriert, gab heute bekannt, dass es die neuesten Entwicklungen seines AlloSeq®*-Portfoliosauf der 36.Europäischen Konferenz für Immungenetik und Histokompatibilität vom 26. bis 29. April in Nantes, Frankreich, vorstellen wird.

"Wir freuen uns darauf, an diesem Treffen teilzunehmen und unsere neuesten Innovationen für die europäische Transplantationsgemeinschaft mit unserem AlloSeq*-Portfolio von Laborprodukten für die Forschung und den klinischen Einsatz vor und nach der Transplantation vorzustellen", sagte Reg Seeto, CEO und Präsident von CareDx. "Wir engagieren uns für den Fortschritt im Bereich der Immungenetik und Histokompatibilität und sind sehr stolz darauf, diese wichtige Veranstaltung als Platin-Sponsor zu unterstützen."

CareDx wird vor Ort sein, um seine führende Rolle bei der Belieferung von europäischen Laboren, Forschern und Klinikern mit seinem erstklassigen Produktportfolio von AlloSeq*-Produkten auf Basis der Sequenzierung der nächsten Generation (Next Generation Sequencing, NGS) zu präsentieren, das eine erstklassige Versorgung vor und nach der Transplantation ermöglicht.

Für die Zeit vor der Transplantation bietet CareDx mit AlloSeq Tx* HLA-Typisierungslösungen an. Für die Zeit nach der Transplantation bietet CareDx die Chimärismus-Tests AlloSeq HCT*und AlloSeq cfDNA* an, mit denen Labore die Gesundheit der transplantierten Stammzellen bzw. der Organe beurteilen können. CareDx bietet auch HLA-Typisierungstests vor der Transplantation und Überwachungstests nach der Transplantation für Kunden über sein Servicelabor in Stockholm, Schweden, für die klinische Forschung an.

CareDx wird ein Symposium mit dem Titel "Breaking New Ground: Innovative Pre- und Post-Transplant Solutions to Improve Allograft Outcomes" (Neues Terrain betreten: Innovative Lösungen vor und nach der Transplantation zur Verbesserung der Allograft-Ergebnisse) am Donnerstag, 27. April veranstalten. Moderiert wird das Event von Curtis Lind, CareDx Vice President und Head of R&D Products. Zu den Diskussionsteilnehmern und Themen gehören:

Monica Irina Dutescu M,D., Ph.D. Nationales HLA-Labor, Nationales Institut für Bluttransfusion Prof. Dr. C.T. NICOLAU Bukarest, Rumänien: Hochauflösende HLA-Typisierung mit AlloSeq Tx die Erfahrungen des Nationalen HLA-Labors, Bukarest.

Nationales HLA-Labor, Nationales Institut für Bluttransfusion Prof. Dr. C.T. NICOLAU Bukarest, Rumänien: Miguel Alcoceba Ph.D. Abteilung für Hämatologie, Universitätsklinikum von Salamanca (HUS-IBSAL) Salamanca, Spanien: Vergleich der Sequenzierung der nächsten Generation und der Kurztandemwiederholungen zur Überwachung der Chimärismusanalyse.

Abteilung für Hämatologie, Universitätsklinikum von Salamanca (HUS-IBSAL) Salamanca, Spanien: Olivier Aubert M.D., Ph.D. Krankenhaus Necker-Enfants Malades Pariser Transplantationsgruppe, Paris, Frankreich: dd-cfDNA bei Allotransplantatabstoßung und Risikobewertung.

"Ich freue mich darauf, an dem von CareDx gesponserten Symposium teilzunehmen und zu zeigen, wie die innovativen HLA-Typisierungslösungen des Unternehmens eine leistungsstarke, effiziente und benutzerfreundliche Technik für Prätransplantationstests darstellen, die zuverlässige und genaue Ergebnisse liefert. Ich werde auch darlegen, wie die Verwendung der hybriden Erfassungsmethode von CareDx die beste Abdeckung, ein hohes Maß an Transplantatübereinstimmung und eine niedrige Rate an Unklarheiten in einem Produkt bieten kann", sagte Monica Irina Dutescu, M.D., Ph.D., Nationales Institut für Bluttransfusion, Bukarest.

Die folgenden neun AlloSeq*-Vorträge und -Poster werden auf der Tagung präsentiert.

Titel Erster Autor Poster Mit AlloSeq Tx17 und Hybrid Capture Die erweiterte Rolle von microRNAs bei der Kontrolle des HLA-Klasse-I-Phänotyps: Beziehung zwischen der 3'-UTR und der posttranskriptionellen Genregulation Panagiotis Mallis Mündlich Erkennung der HLA-A- und HLA-J-Haplotyp-Diversität anhand von Daten aus der Sequenzierung der nächsten Generation in handelsüblichen Proben Jessica Edwards P100 Identifizierung des neuen HLA-DPB1*02:01:68-Allels bei einer griechischen Person Diamanto Kouniaki P127 Identifizierung des neuen HLA-A*01:426-Allels bei einer griechischen Person Diamanto Kouniaki P129 Identifizierung des neuen HLA-A*02:09:01:04-Allels bei einer griechischen Person Diamanto Kouniaki P130 Mit AlloSeq HCT Bewertung der Magelia für die automatisierte Aufreinigung von CareDx AlloSeq HCT-Kit-Bibliotheken im Rahmen der Chimärismusbewertung nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation Coralie Frassati P124 Mit AlloSeq cfDNA Assay und Software Klinische Relevanz der Quantifizierung und Qualifizierung zellfreier DNA im ersten Monat nach einer Lungentransplantation Pascal Pedini Mündlich Spenderspezifische HLA-DPw-Antikörper bei einem hoch sensibilisierten Nierentransplantatempfänger ein Fallbericht Dolores Hrusovar P74 Ergebnisse der 6-monatigen Überwachung nach der Transplantation bei Patienten, die mit vorgebildeten spenderspezifischen Anti-HLA-Antikörpern (DSA) transplantiert wurden, durch zusätzliche Tests auf von Spendern stammende zellfreie DNA María Lasa-Lázaro P121

*AlloSeq Tx, AlloSeq HCT und AlloSeq cfDNAsind in der EU und im Vereinigten Königreich als CE/IVD erhältlich, im Rest der Welt als Research Use Only (nur zu Forschungszwecken). AlloSeq Service ist als Research Use Only erhältlich. Produkte, die nur zu Forschungszwecken verwendet werden, dürfen nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden. AlloSeq cfDNA ist nur außerhalb der Vereinigten Staaten erhältlich. Für den lokalen Zulassungsstatus wenden Sie sich bitte an CareDx.

