VARTA AG, Ellwangen, ISIN: DE000A0TGJ55 Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 VARTA AG übertrifft Prognose für 2022 beim bereinigten EBITDA Die VARTA AG wird im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 ihr prognostiziertes Ziel beim bereinigten EBITDA übertreffen. Nach vorläufigen Zahlen wird das bereinigte EBITDA bei 69,5 Mio. Euro liegen und damit höher als prognostiziert (55 bis 60 Mio. Euro). Die Abweichung gegenüber dem oberen Ende der Prognosespanne von 60 Mio. Euro resultiert aus Einmaleffekten, insbesondere aus Währungsumrechnung, in der Größenordnung von rund 10 Mio. Euro. Der Umsatz beläuft sich auf 806,9 Mio. Euro und liegt damit am unteren Rand der prognostizierten Spanne von 805 bis 820 Mio. Euro. Dennoch wird das Konzernergebnis aufgrund einer nicht zahlungswirksamen außerplanmäßigen Abschreibung auf das Sachanlagevermögen, insbesondere für das Segment "Lithium-Ion CoinPower", stark defizitär bei rund minus 200 Mio. Euro sein. Die endgültigen, geprüften Geschäftszahlen für 2022 wird die VARTA AG am Abend des 28. April 2023 nach Xetra Börsenschluss bekanntgeben.



