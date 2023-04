Tecnotree Moments, eine B2B2x-Commerce-Engine und Multi-Experience-Plattform, wurde als beste NFT- und Metaverse-Telekommunikationsplattform ausgezeichnet. Tecnotree Moments wurde bei den ersten International NFT Awards in den Vereinigten Arabischen Emiraten als beste Telekommunikations-Monetarisierungsplattform prämiert.

Die Auszeichnung wurde im Rahmen einer Gala-Zeremonie im ftNFT Phygital Space in Dubai verliehen. Mit den NFT Awards werden die innovativsten und kreativsten Projekte im Metaverse ausgezeichnet, an denen führende Unternehmen aus der Tech-, Gaming- und Blockchain-Branche beteiligt sind. Die Preisverleihung fand im Beisein einer großen Gemeinschaft von Investoren und vertikalen Industriepartnern aus den Bereichen Gesundheitswesen, öffentliche Versorgungseinrichtungen, Verkehr, Sport, IoT und digitale Künstler aus der MEA-Region statt.

Tecnotree Moments stärkt die B2B2x-Monetarisierung durch das Angebot vorintegrierter Partner, die auf zusammensetzbaren Mikroservices aufbauen und es CSPs ermöglichen, sich von Ermöglichern zu Ökosystem-Orchestratoren zu entwickeln. Die Plattform wird durch die KI-Anwendungsfälle von Sensa Intelligence ergänzt, die Blueprints bieten, die auf bestimmte Branchen wie Gesundheitswesen, Bildung, Sport, Finanzdienstleistungen, Unterhaltung, Spiele und Realität zugeschnitten sind. Dies führt zur Schaffung zusätzlicher Monetarisierungseinnahmen, die skalierbar und leicht im gesamten B2B2x-Ökosystem zu monetarisieren sind. Diese Errungenschaft ist nur einer der vielen Erfolge, die Tecnotree Moments als globaler Akteur im Bereich digitaler Dienstleistungen und Lifestyle-Bündelprodukte erzielt hat.

NFTs, auch bekannt als Non-Fungible Tokens, erfreuen sich zunehmender Beliebtheit als digitale Vermögenswerte, die in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden können. Diese einzigartigen digitalen Vermögenswerte bestehen aus individuellen Codes, die in einer Blockchain gespeichert werden, um ihre Authentizität und ihr Eigentum zu verifizieren. Mit dem Aufkommen der 5G-Technologie sind die Möglichkeiten für innovative Anwendungsfälle auf dem NFT-Markt praktisch grenzenlos. Ein solches spannendes Konzept ist der NFT-Marktplatz Metaverse, der den Aufbau und die Integration von NFT-Marktplätzen in Virtual-Reality-Umgebungen vorsieht. Die Anwendung der Blockchain-Technologie in diesem Zusammenhang ermöglicht die Schaffung eines dezentralisierten Einkaufserlebnisses, das es den Kunden ermöglicht, NFTs in der virtuellen Welt des Metaverse zu kaufen.

"Da wir weiterhin die Grenzen der Innovation im Bereich der digitalen Dienstleistungen verschieben, freuen wir uns sehr über die Auszeichnung als beste NFT- und Metaverse-Telekommunikationsplattform bei den renommierten NFT Awards", sagte Padma Ravichander, CEO der Tecnotree Corporation. "Diese Auszeichnung ist ein Zeugnis für die harte Arbeit und das Engagement unseres Teams. Da sich die Möglichkeiten für NFTs und das Metaverse immer weiter ausdehnen, freuen wir uns, an der Spitze dieser bahnbrechenden Technologie zu stehen, und wir freuen uns darauf, weitere Innovationen mit humanisierten, KI-gestützten Erfahrungen voranzutreiben."

Vigen Badalyan, Mitbegründer von ftNFT, fügte hinzu: "Bei den International NFT Awards glauben wir, dass Anerkennung entscheidend ist, um die Beteiligten, die zur NFT-Branche beitragen, zu motivieren und voranzutreiben. Indem wir die harte Arbeit und die Leistungen von Tecnotree anerkennen, hoffen wir, Unternehmen dazu zu inspirieren, die Grenzen dessen, was mit NFTs möglich ist, weiter zu verschieben. Wir verpflichten uns, unser Bestes zu tun, um weiterhin diejenigen anzuerkennen und zu ehren, die die Branche vorantreiben."

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree ist das erste nach den Open-API-Standards des TM-Forums Platin-zertifizierte Unternehmen der Welt. Unser agiler und quelloffener Digital BSS Stack deckt das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und der Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen ab und eröffnet dadurch über die Konnektivität hinausgehende Möglichkeiten. Um digital vernetzte Communitys in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen, bietet Tecnotree seinem Kundenstamm außerdem Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digital Marketplaces über die Tecnotree Moments-Plattform an. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

Weitere Informationen finden Sie unter www.tecnotree.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

