Vaduz (ots) -Auf Einladung der polnischen Finanzministerin, Magdalena Rzeczowska nahm Regierungschef Daniel Risch am Dienstag, 25. April 2023 am MONEYVAL Ministertreffen in Warschau teil. Dies war das erste Treffen dieser Art, wobei sich Minister und hochrangige Beamte aus den 35 MONEYVAL-Mitgliedsländern trafen. Liechtenstein ist seit 1999 Mitglied von MONEYVAL, einem Regionalgremium nach Vorbild der Financial Action Task Force (FATF), das seinen Sitz beim Europarat in Strassburg. MONEYVAL überprüft bei seinen Mitgliedstaaten regelmässig die nationalen Regelungen zur Umsetzung der 40 FATF-Empfehlungen und bewertet die Wirksamkeit des nationalen Systems zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.Das Treffen war eine optimale Gelegenheit, um Prioritäten im Bereich der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im derzeitigen internationalen Umfeld zu besprechen und die künftige strategische Ausrichtung von MONEYVAL festzulegen.Für Liechtenstein hat die kontinuierliche Stärkung und strategische Ausweitung der Massnahmen zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung für Liechtenstein weiterhin oberste Priorität.Internationale Koordination, Zusammenarbeit und Informationsaustausch sind entscheidend im Kampf gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Liechtenstein engagiert sich aktiv mit seinen Partnern sowohl auf politischer als auch auf operativer Ebene. Aus diesem Grund war das Ministertreffen eine gute Möglichkeit, um insbesondere den politischen Dialog mit Partnerstaaten weiter zu intensivieren.Der Regierungschef hatte Gelegenheit sich mit Finanz- und anderen zuständigen Ministern auszutauschen, darunter neben Polen unter anderem auch aus Bulgarien, Estland, Monaco, Lettland und der Ukraine. Mit der gastgebenden polnischen Finanzministerin wurde im bilateralen Gespräch auch über Liechtensteins geplanten IWF-Beitritt gesprochen. Polen ist Teil derselben IWF-Stimmrechtsgruppe wie die Schweiz, der auch Liechtenstein bei einem allfälligen Beitritt plant beizutreten.Teilnehmer am MONEYVAL-Treffen waren neben den zuständigen Ministern unter anderem auch der Präsident der FATF T. Raja Kumar und der stellvertretende Generalsekretär des Europarats Bjørn Berge. Mit dem stellvertretenen Generalsekretär des Europarats konnte sich der Regierungschef bilateral über Liechtensteins anstehenden Vorsitz im Europarat austauschen.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenSimon Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 64 47simon.biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100905895