Warten auf die Big Tech Quartalszahlen: Analysen für DAX, Dow, Nasdaq, WTI, Gold & Aktien wie Microsoft, Alphabet, First Republic, Tesla & Co.

Die neue Handelswoche steht im Zeichen der Quartalszahlen. Bereits in der Vorwoche gab es eine Menge Daten an der Wall Street, die nähere Einblicke in die Bilanzen der Unternehmen aufzeigten. Zu nennen waren die Konsumgüterhersteller Procter&Gamble oder auch die Banken Goldman Sachs und der Elektroautopionier Tesla. Darauf gehen wir im Video noch einmal ausführlich ein.

Zunächst starteten wir den Wochenausblick mit der Würdigung des DAX-Jahreshochs. Es war kein einmaliges Ereignis, denn der Deutsche Aktienindex formierte in den vergangenen Tagen mehrfach neue Verlaufshochs, die sich jedoch nicht merklich von den Hochs zuvor unterschieden. Wie ist dies einzuordnen? Ist das Momentum auf der Oberseite bereits beendet?

Wir analysieren mit dem NanoTrader die Charttechnik vom DAX in verschiedenen Zeitebenen und hat dabei auch den Future und entsprechende Daten aus dem Volume Profile im Blick. Sehr einfach lassen sich mit dem NanoTrader entsprechende Chartmarken definieren, die bei den genannten Indizes für Handelsentscheidungen herangezogen werden können

Über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones und der Nasdaq drangen wir dann tiefer in das Marktgeschehen ein und hielten uns zunächst an den Wochenverlierer Tesla. Rund 10 Prozent verlor die Aktie nach den Quartalszahlen und hatte damit das Tief aus dem März unterschritten. Technisch gilt die Aktie als "angeschlagen". Die Bilanz konnte sich sehen lassen, wobei die Margen weiter unter Druck gerieten und unter den Preissenkungen am US-Markt litten.

Dennoch ist das Unternehmen gut positioniert und hofft mit dieser Strategie die Konkurrenz vom Umsatz her auf Abstand zu halten. Im Falle von Rivian gelingt dies auch. Dieses Unternehmen notiert bereits am Allzeittief und hat seit längerer Zeit kein Kaufsignal bei der Aktienentwicklung gesehen.

Auf der positiven Seite überzeugte Enphase Energy mit einem deutlichen Anstieg. Die Zahlen sind heute zu erwarten. Ebenso wie die Zahlen von Microsoft und Alphabet, der Google-Mutter. Vom Chartbild her ist mit Dynamik oder zumindest mehr Volatilität als in den letzten Wochen zu rechnen. Da der "Platzhirsch" im Suchmaschinenbereich auch weitere Segmente bedient, wie das erfolgreichste Videoportal YouTube oder die Cloud-Anwendungen sowie den PlayStore für viele Smartphone-Nutzer:innnen. Auf diese Zahlen sind somit viele Anleger:innen gespannt!

Einen gänzlich anderen Sektor schauten wir uns mit Goldman Sachs und der First Republic Bank an. Am Scheideweg zur "Finanzkrise" hatten vor einigen Wochen die Regionalbanken in den USA neue Sorgen geweckt. Goldman Sachs ist in diesem Bereich nicht engagiert, spürt aber über das Investmentbanking den Druck.

Über den Rohstoffsektor mit Gold und den Ölpreis kamen wir auch hier auf spannende Unternehmen. Barrick Gold als einer der großen Produzenten konsolidiert, während ExxonMobil und Chevron sich wieder aus der Konsolidierung befreien konnten. Beide Öl-Giganten melden am Freitag ihre Quartalszahlen. Wir werden in den Einzelformaten von Freestoxx gern auf weitere Unternehmen im Detail eingehen.

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights gibt es in unserem Video!