Paket besteht aus einer gebundenen Fremdfinanzierung von bis zu 525 Millionen Euro und einer ungebundenen Accordion-Fazilität von weiteren 200 Millionen Euro

AtlasEdge erhält durch die Finanzierung Kapital für den Aufbau neuer bedarfsgerechter, effizienter und nachhaltiger Standorte in Europa und die Realisierung weiterer strategischer Fusionen und Übernahmen

Die mit Nachhaltigkeit verknüpfte Fazilitätwurde vom Mandated Lead Arranger ING und einem Konsortium weiterer erstklassiger Kreditgeber übernommen

AtlasEdge, ein führender europaweiter Anbieter von Edge-Rechenzentren, meldet heute den Erhalt einer skalierbaren Fazilität von 725 Millionen Euro, die von der ING Bank als Mandated Lead Arranger sowie ABN Amro, Crédit Agricole CIB, The Bank of Nova Scotia, National Westminster Bank Plc, Banco Santander und UniCredit Bank AG übernommen wurde.

Das Finanzierungspaket besteht aus einer gebundenen Fremdfinanzierung von 525 Millionen Euro und einer weiteren nicht gebundenen Accordeon-Fazilität in Höhe von 200 Millionen Euro. Die Accordeon-Funktion ermöglicht es AtlasEdge, Kapital in kundenorientierte Wachstumsprojekte zu lenken und die Fazilität basierend auf dem künftigen Bedarf zu erweitern.

Nach der Unterstützung der kürzlich erfolgten Übernahme von Datacenter One, dem führenden unabhängigen Rechenzentrumsanbieter in Deutschland, erhält AtlasEdge mit der neuen Fazilität ausreichende Mittel, um weitere strategische Fusionen und Übernahmen zu realisieren und neue effiziente und nachhaltige Standorte in den Schlüsselmärkten Europas aufzubauen.

Des Weiteren umfasst die Finanzierung an Nachhaltigkeit gebundene Ziele mit Fokus auf Effizienz und den Einsatz erneuerbarer Energie. Die Mission von AtlasEdge, eine wirklich nachhaltige digitale Gesellschaft aufzubauen, wird dadurch mit der Bedeutung nachhaltiger Investments, die ebenfalls von der Kreditgruppe vertreten wird, in Einklang gebracht.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit einer Gruppe erstklassiger Finanzinstitute, deren Ambitionen zu unseren eigenen passen, und die bereit sind, uns auch weiterhin zu unterstützen", kommentierte Ron Huisman, CFO von AtlasEdge. "Dies ist eine individuelle und sehr begehrte Fazilität mit eingebauter Flexibilität, die uns ein rasches Handeln ermöglicht, um neue Wachstumschancen wahrzunehmen."

Giuliano Di Vitantonio, CEO, AtlasEdge, ergänzte: "Wir freuen uns über den Abschluss unserer ersten groß angelegten Fremdfinanzierung, die es uns ermöglicht, die steigende Kundennachfrage nach einer näher am Endkunden befindlichen digitalen Infrastruktur zu bedienen. Mit dem Engagement von ING und dem breiteren Konsortium wird die Mission von AtlasEdge, eine gesamteuropäische Edge-Rechenzentrumsplattform zu errichten, erheblich unterstützt."

Sicco Boomsma, Managing Director im Finanzierungsteam für den TMT-Sektor von ING, sagte: "Die Kreditnehmer werden daran erinnert, dass in einer Zeit, in der die Immobilien- und Leveraged-Loan-Märkte schwieriger geworden sind, immer noch erhebliche Liquidität von auf Infrastruktur spezialisierten Kreditgebern zur Verfügung steht. Die Branchenexpertise und das breite europäische Netzwerk von ING waren bei der Strukturierung, Übernahme und Realisierung dieser innovativen, mehreren Rechtsordnungen unterliegenden Finanzierung von entscheidender Bedeutung. Die Multi-Asset-Infrastrukturfinanzierung verschafft dem zugrundeliegenden Pool von Edge-Anlagen eine erhebliche Flexibilität. ING hat immer noch großes Interesse am Rechenzentrumssektor und wir sind stolz darauf, die Expansionspläne von AtlasEdge mit Blick auf europäische Edge-Rechenzentren zu unterstützen."

Berater

Ropes Gray LLP waren die Rechtsberater von AtlasEdge

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP waren die Berater der Kreditgeber für die Legal Due Diligence

Analysys Mason beriet die Kreditgeber in Bezug auf die Commercial Due Diligence

Royal HaskoningDHV beriet die Kreditgeber in Bezug auf die Technical Due Diligence

EY war als Finanzmodell-Auditor für die Kreditgeber tätig

