FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Australien und Neuseeland blieben die Börsen wegen des Tages des australisch-neuseeländischen Armeekorps geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 4.377,85 -0,5% +15,4% Stoxx50 4.071,56 -0,1% +11,5% DAX 15.872,13 +0,1% +14,0% FTSE 7.891,13 -0,3% +6,2% CAC 7.531,61 -0,6% +16,3% DJIA 33.720,84 -0,5% +1,7% S&P-500 4.100,77 -0,9% +6,8% Nasdaq-Comp. 11.896,29 -1,2% +13,7% Nasdaq-100 12.829,03 -1,1% +17,3% Nikkei-225 28.620,07 +0,1% +9,7% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 134,87 +143 *zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,27 78,76 -1,9% -1,49 -3,7% Brent/ICE 80,96 82,73 -2,1% -1,77 -4,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 39,45 39,93 -1,2% -0,47 -48,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.989,57 1.989,58 -0,0% -0,01 +9,1% Silber (Spot) 24,76 25,18 -1,7% -0,42 +3,3% Platin (Spot) 1.085,45 1.087,00 -0,1% -1,55 +1,6% Kupfer-Future 3,85 3,95 -2,7% -0,11 +0,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise verzeichnen Abgaben. Belastend wirkt neben dem schwachen Verbrauchervertrauen der festere Dollar. Die Blicke richten sich auf die Daten zu den wöchentlichen US-Rohöllagerbeständen des privaten American Petroleum Institute (API), die erst nach Börsenschluss veröffentlicht werden.

FINANZMARKT USA

Schwächer - Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag mit Abschlägen, nachdem die jüngste Welle an Unternehmenszahlen nicht durchweg überzeugt hat. Einige möglicherweise richtungsweisende Zahlenausweise stehen darüber hinaus noch an. So werden erst nach Börsenschluss u.a. die Google-Mutter Alphabet, Microsoft und Texas Instruments ihre Quartalszahlen vorlegen. Anleger blickten den Geschäftszahlen dieser Technologieriesen mit einiger Nervosität entgegen, beschreiben Marktteilnehmer die Stimmung. Konjunkturseitig hat sich die Stimmung der US-Verbraucher im April unerwartet stark eingetrübt. Unter den Einzelwerten steigen Pepsico um 2,3 Prozent. Der Getränkehersteller hat zwar im ersten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnet, aber dennoch die Erwartungen des Markts geschlagen. Spotify (+5,7%) verfehlte zwar die eigene Umsatzprognose und rutschte in die Verlustzone, überzeugte aber mit einer überraschend hohen Zahl an Abonnenten. Deutlich schlechter als erwartet hat die First Republic Bank (-28%) im ersten Quartal abgeschnitten. Der Telekomkonzern Verizon (+0,2%) hat zwar im Auftaktquartal mehr verdient als erwartet, enttäuschte jedoch mit dem Umsatz. Die Zahlen des Logistikkonzerns UPS (-9,3%) enthielten Licht und Schatten, zudem spürt das Unternehmen die Konsumzurückhaltung der Kunden und wird deshalb pessimistischer für das Geschäftsjahr. Autos - vor allem aus dem Premiumsegment - werden dagegen noch immer rege nachgefragt, weshalb General Motors (-3,1%) nach einem starken Jahresauftakt die Jahresgewinnprognose angehoben hat. General Electric (-1,7%) hat ebenfalls positiv überrascht und das untere Ende des Prognosekorridors für das bereinigte Ergebnis je Aktie und den freien Cashflow erhöht. Die im vergangenen Jahr von General Electric abgespaltene Medizintechniktochter GE Healthcare Technologies (-9,1%) hat im Quartal zwar die Erwartungen übertroffen, den Ausblick auf das Jahr aber nur bekräftigt. Der Mischkonzern 3M (+0,6%) setzt in einem neuen tiefgreifenden Restrukturierungsprogramm den Rotstift an. 6.000 Stellen sollen weltweit davon betroffen sein. Gleichzeitig meldete 3M für das erste Quartal einen höheren Gewinn als erwartet. Der Chemiekonzern Dow (-3,6%) hat im vergangenen Quartal einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang verbucht, die Markterwartungen aber übertroffen. Die Aktie gibt 3,6 Prozent nach.

Die Ungewissheit über die weiteren Aussichten der Wirtschaft treibt die Anleger an den Anleihemarkt. Dort drücken steigende Kurse die Renditen. Die Rendite zehnjähriger Papiere sinkt um 7,4 Basispunkte auf 3,42 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1Q

22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q

22:02 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 1Q

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Uneinheitlich - Einerseits setzten schwache Konjunkturerwartungen die Rohstoff- und die Ölwerte unter Druck, und auch die Banken notierten überwiegend schwach. Andererseits führten fallende Anleihenrenditen zu einem Run in defensive Werte vor allem aus der Pharmabranche. Nach schwachen Daten zum US-Verbrauchervertrauen fiel die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihen um 12 Basispunkte auf 2,37 Prozent. Die Zinskurve wurde dadurch noch inverser. Der Stoxx-Banken-Index fiel um 2,2 Prozent, und die schwachen Banken setzten auch den Euro-Stoxx-50 unter Druck. Im Blick stand auch weiterhin die Berichtssaison, die zunehmend Fahrt aufnimmt. Gestützt wird die Stimmung von der Dividendensaison, die nun ebenfalls auf Hochtouren läuft. Aus dem DAX schütteten am Dienstag Airbus und Henkel ihre Dividende aus, aus Europa unter anderem LVMH, Vinci und Vivendi. UBS fielen um 2,2 Prozent. Die bereinigten Erstquartalszahlen der UBS sind nach Einschätzung der Citigroup im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Für Enttäuschung unter den Anlegern sorgten indes die hohen Rückstellungen für Rechtsfälle. Im DAX fielen Deutsche Bank um 3,8 Prozent und Commerzbank um 2,9 Prozent. Ähnlich stark nach unten ging es nach schwachen Zahlen von UPS mit den Aktien der Deutschen Post. SAP stiegen mit weiteren Kurzielerhöhungen um 2,3 Prozent, und Siemens legten nach guten Zahlen von ABB 1,2 Prozent zu. Stärkster DAX-Gewinner waren aber Daimler Truck (+2,9%) nach Vorlage starker Zahlen. Als "solide" wurden die Umsätze von Nestle (+0,7%) im Zeitraum Januar bis März eingestuft. Der Stoxx-Index der Pharmaaktien stieg um 0,6 Prozent. Er markierte damit ein neues Jahreshoch und näherte sich seinem Allzeithoch. Novartis gewannen 4 Prozent, nachdem der schweizerische Pharmakonzern nach einem guten Jahresauftakt optimistischer mit Blick auf das Gesamtjahr geworden ist. Auch die Zahlen von ABB (+3,5%) kamen gut an. Als uneinheitlich stufte die Citigroup die Erstquartalszahlen von Anglo American (-3,4%) ein. Der Stoxx-Index der rohstoffnahen Basic Resources fiel um fast 3 Prozent und damit noch etwas stärker als der Index der Banken. Thyssenkrupp gaben mit dem Rücktrittsgesuch der Vorstandschefin Martina Merz weitere 2,8 Prozent ab. Für Jungheinrich ging es um 12,5 Prozent aufwärts, nachdem das Unternehmen den Ausblick angehoben hatte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:09 Uhr Mo, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0969 -0,7% 1,1047 1,1029 +2,5% EUR/JPY 146,93 -0,9% 148,29 148,21 +4,7% EUR/CHF 0,9784 -0,2% 0,9807 0,9802 -1,1% EUR/GBP 0,8848 +0,0% 0,8852 0,8852 -0,0% USD/JPY 133,93 -0,2% 134,18 134,38 +2,1% GBP/USD 1,2398 -0,7% 1,2488 1,2459 +2,5% USD/CNH (Offshore) 6,9443 +0,6% 6,9139 6,9056 +0,2% Bitcoin BTC/USD 27.398,31 -0,1% 27.414,99 27.360,80 +65,1%

Der Dollar tendiert etwas fester. Der Dollar-Index steigt um 0,5 Prozent. Bis zu den Zinsentscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche dürfte sich nicht mehr viel tun, so Devisen-Expertin Antje Praefcke von der Commerzbank. Am Mittwoch beginne die Blackout-Periode vor dem nächsten FOMC-Meeting, ähnliches gelte dann in Kürze für die EZB-Mitglieder. Wenn, dann müsse sich der Markt also andere Quellen für Bewegungen am Devisen-Markt suchen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend schwächer haben die Börsen in Ostasien am Dienstag notiert. In Australien und Neuseeland blieb der Markt wegen eines Feiertags geschlossen. Insgesamt verlief das Geschäft zurückhaltend, nachdem die Wall Street wenig verändert geschlossen hatte. Dort erklärten Beobachter den flauen Handel mit der Bilanzsaison. Vor den zahlreichen in den kommenden Tagen anstehenden Zahlenausweisen zögen sich einige Anleger vorsichtshalber zurück, hieß es. Zudem herrschte weiter Unsicherheit über die Geldpolitik der Notenbanken, voran der Federal Reserve. Erneut gegen den regionalen Trend zeigte sich der Markt in Japan etwas fester. Gestützt wurden die Aktien von der Hoffnung auf ein Wachstum bei den Ergebniszahlen der Unternehmen sowie der Aussicht auf ein Abmildern der aggressiven Geldpolitik der Zentralbanken. Nidec stiegen um 0,9 Prozent, nachdem das Unternehmen den Nettogewinn im Geschäftsjahr mehr als dreimal so hoch als im Vorjahr erwartet. Mitsubishi Electric (+3,3%)

