Um die relevanten Preistreiber für Papiermärkte und Hedging im Rohstoffbereich zu verstehen, wendet INAS wissenschaftliche Grundsätze und quantitative Strenge an

Energy Aspects, ein führendes Beratungsunternehmen für Energie- und Makroforschung, hat Its Not A Science (INAS) übernommen, ein unabhängiges Forschungsunternehmen mit Schwerpunkt auf quantitativen Strategien für die Energiemärkte. Mit der Transaktion wird Energy Aspects das Angebot der EA Group um quantitative Fähigkeiten und Finanzflussanalysen erweitern, um seinen Kunden durch umfangreichere Erkenntnisse dabei zu helfen, ihre Marktstellung zu analysieren.

Die Analyse von Finanzströmen hat in den letzten Jahren angesichts des Zuflusses von diskretionärem Kapital für die Märkte enorm an Bedeutung gewonnen, bisher existieren jedoch nur wenige Analysen und Forschungsprojekte in diesem Bereich. Physische Fundamentaldaten allein begründen nicht länger die Preisentwicklung weder auf den Öl- noch auf den Gas- oder Kohlenstoffmärkten.

Das 2022 von Dr. Nicky Ferguson gegründete Unternehmen INAS bietet quantitative Strategieforschung für Rohstoffmärkte mit einem besonderen Schwerpunkt auf der Modellierung des Handels mit Finanzinstrumenten. Dies hilft sowohl den systematischen als auch den diskretionären Händlern, durch die Aufnahme der physischen Bestände ein besseres Verständnis der Positionierung zu erhalten. Die datengestützte INAS-Methode wird durch aktuelle, detaillierte Forschungsarbeiten ergänzt, um den Kunden zu helfen, den Überblick über alle relevanten Preis- und Flussfaktoren auf den Warenterminmärkten zu behalten.

Vor der Gründung von INAS hat Nicky als quantitativer Stratege und Eigenhändler im Bereich der Energiederivate umfassende Erfahrungen gesammelt und dabei sowohl systematische als auch diskretionäre Risiken verwaltet. Er hat einen MPhil und einen PhD in Finanzwesen an der Universität Cambridge mit dem Forschungsschwerpunkt auf Zeitreihenanalyse und Informationsverarbeitung erworben.

"Ich freue mich sehr auf die Zukunft unseres Unternehmens mit Nicky an Bord. Unser gemeinsames Know-how und unsere Einblicke stellen ein enormes Potenzial dar", berichtet Dr. Amrita Sen, Mitbegründerin und Director of Research bei Energy Aspects. "Mit dieser Übernahme kommen wir dem Ziel, ein Wissenszentrum für die Finanzmärkte zu werden, das alles aus einer Hand bietet, ein wichtiges Stück näher."

Die Übernahme von INAS durch Energy Aspects ist Teil des ambitionierten Wachstumsplans des Unternehmens und folgt auf die kürzlich erfolgte Übernahme von OilX, einem Pionier im Bereich der KI-gestützten Datenanalyse, der anspruchsvolle "Nowcasting"-Funktionen bereitstellt, die seinen Kunden dabei helfen, die evolvierenden Energiemärkte zu verstehen. Zudem erwarb Energy Aspects im Jahr 2020 Medley Global Advisors, einen makropolitischen Forschungsdienst für Hedgefonds, Vermögensverwalter, Banken und institutionelle Anleger, und erhielt 2022 eine strategische Investition von Summit Partners.

Energy Aspects wurde 2012 von den Energieexperten Dr. Amrita Sen, Fredrik Fosse und Richard Bronze gegründet, um die Nachfrage nach aktueller, unabhängiger Forschung zu decken, die tiefergehende Einblicke in den Energiemarkt und die makroökonomischen Fundamentaldaten ermöglicht, die sich auf robuste Daten und zeitnahe Prognosen stützen gleichzeitig Aktualität und Präzision verpflichtet ist. Mehr als 500 Unternehmen vertrauen auf die breite Produktpalette von Energy Aspects, die kurzfristige, langfristige und makroökonomische Trends abdeckt, sowie auf den direkten Zugang zu Analysten für spezifische Anfragen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in London und betreibt weitere Niederlassungen in New York, Houston, Singapur, Tokio und Indien.

