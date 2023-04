ASM Global gab heute eine neue strategische Partnerschaft seine erste in Großbritannien mit dem London Stadium bekannt. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden zusätzliche, umfangreiche Veranstaltungsangebote für den kommenden Terminkalender des Stadions erstellt und neue kommerzielle Möglichkeiten geschaffen.

Image courtesy of ASM Global

Durch diesen Zusammenschluss erweitert ASM Global seine Präsenz im Vereinigten Königreich und in Europa und wird mit seinem konkurrenzlosen Netzwerk und seinen branchenführenden Leistungen die Wettbewerbsposition des Stadions auf dem Markt weiter stärken. Durch ein verbessertes Programm an spielfreien Tagen hat sich ASM Global verpflichtet, das London Stadium als einen weltweit führenden Veranstaltungsort für die besten Live-Erlebnisse zu etablieren.

Das London Stadium wurde ursprünglich für die Austragung der Olympischen Spiele 2012 im Queen Elizabeth Olympic Park gebaut und ist heute die Heimat des Premier League-Fußballvereins West Ham United und der U.K. Athletics. Das Stadion verfügt über die zweitgrößte Konzertkapazität in der britischen Hauptstadt und ist ein äußerst vielseitiger Veranstaltungsort, in dem große Live-Konzerte mit Künstlern wie Beyoncé, The Rolling Stones, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses und vielen anderen stattgefunden haben. Seitdem es zum London Stadium wurde, fanden darin große Sportereignisse wie die Rugby-Weltmeisterschaft 2015 und die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2017 in London statt. Nach dem großen Erfolg der London Series 2019 kehrt die Major League Baseball diesen Sommer im Rahmen eines mehrjährigen Vertrags in die britische Hauptstadt zurück.

Graham Gilmore, CEO des London Stadium, sagte: "Wir genießen einen ausgezeichneten Ruf als Austragungsort für einige der größten, besten und vielfältigsten Stadionveranstaltungen, was sich auch in unserem unglaublichen Programmangebot in diesem Sommer widerspiegelt. Wir wollen uns immer weiter verbessern und die Partnerschaft mit ASM Global wird uns dabei helfen, das enorme Potenzial unseres Veranstaltungsortes noch besser auszuschöpfen."

Tom Lynch, Senior Vice President, Europa, von ASM Global erklärte: "Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass das London Stadium der erste Stadionpartner von ASM Global im Vereinigten Königreich ist und sich damit unserem Elitenetzwerk ikonischer, großer Veranstaltungsorte auf der ganzen Welt anschließt. Der Veranstaltungsort ist seit den Olympischen Spielen 2012 im Bewusstsein der Stadt allgegenwärtig und hat bewiesen, dass er zu den besten Mehrzweckstadien in Europa zählt. Das Stadion bietet eine einzigartige Vielseitigkeit für Live-Veranstaltungen mit erstklassiger Gastronomie und einer unübertroffenen Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, um den Fans das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Graham und seinem Team, um das beeindruckende olympische Erbe des Stadions mit Weltklasse-Events und Partnerschaften an einem der kulturell dynamischsten Veranstaltungsorte in Europa weiter auszubauen."

ÜBER ASM GLOBAL

ASM Global ist der weltweit führende Produzent von Unterhaltungserlebnissen. Das Unternehmen ist weltweit führend im Bereich der Veranstaltungsort- und Event-Strategie und des Managements. Es bietet auf den jeweiligen Standort zugeschnittene Lösungen und modernste Technologien, um maximale Ergebnisse für die Eigentümer von Veranstaltungsorten zu erzielen. Das Elite-Netzwerk des Unternehmens erstreckt sich über fünf Kontinente und umfasst ein Portfolio von mehr als 350 der weltweit renommiertesten Arenen, Stadien, Veranstaltungsorte für darstellende Künste sowie Kongress- und Messezentren, darunter McCormick Place Chicago, Moscone Center San Francisco, ICC Sydney Australien, Olympia London, Shenzhen World China und P&J Live in Aberdeen, Vereinigtes Königreich. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn und Twitter. asmglobal.com.

