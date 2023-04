Maria Aleman setzt sich für Sicherheit ein und übernimmt eine Führungsrolle bei AGCO und in der Gemeinschaft

AGCO Corporation, Your Agriculture Company, (NYSE: AGCO), ein weltweiter Hersteller und Distributor von Landmaschinen und Präzisionsagrartechnik, gab heute bekannt, dass Women in Manufacturing, Maria Aleman, Produktionsleiterin im AGCO-Werk in Hesston, Kansas, mit dem 2023 Women MAKE Award ausgezeichnet hat. Diese prestigeträchtige Auszeichnung würdigt weibliche Führungskräfte in der Branche und ermutigt sie, die nächste Generation von weiblichen Talenten für eine Karriere in der Fertigung zu begeistern.

(L-R) Jessica Stone, Director of Supply Chain in Hesston, KS; Rachel Giannini, VP of Communications, Chief Communications Officer; Tim Millwood, SVP, Chief Supply Chain Officer; Maria Aleman, Production Supervisor; Russ Haug, Senior Manager of Operations; Ivory Harris, SVP, Chief Human Resources Officer; Eric Fisher, VP Manufacturing, NA; Julie Reese, Corporate Communications Director pose together at the 2023 Women Make Awards to celebrate award winners in Washington, D.C. on April 20, 2023. (Photo: Business Wire)

"Maria ist eine herausragende Fachkraft, die sich unermüdlich für ihre Kolleginnen und Kollegen und die Gemeinschaft einsetzt", sagte Tim Millwood, AGCO Senior Vice President und Chief Supply Chain Officer. "Sie ist ein großartiges Vorbild für Frauen in der Fertigung und steht beispielhaft für AGCOs Engagement, unseren Landwirten qualitativ hochwertige Produkte zu liefern und die Sicherheit und Entwicklung unserer Mitarbeiter zu gewährleisten. Wir sind sehr stolz auf ihre prämierte Leistung."

Frau Aleman begann ihre Karriere bei AGCO als Materialbearbeiterin in der Produktion und arbeitete sich dann zur Produktionsleiterin hoch. Sie gilt als kooperative Führungspersönlichkeit und aktive Verfechterin der Sicherheit.

"Es besteht kein Zweifel daran, dass die Preisträgerinnen der Women MAKE Awards 2023 und die aufstrebenden Führungskräfte sehr talentiert und erfolgreich sind", sagte Rose Lee, President und CEO von Cornerstone Building Brands und Vorsitzende der Women MAKE Awards. "Sie sind hervorragende Vorbilder, die sich dafür einsetzen, Frauen und Mädchen jeden Alters zu inspirieren und zu unterstützen. Ihr Beispiel zeigt, wie wir eine Branche schaffen, die so vielfältig ist wie die Gemeinschaften, denen wir dienen."

Women in Manufacturing, eine Einrichtung des Manufacturing Institute, würdigt Frauen in Wissenschaft, Technik, Ingenieurwesen und Fertigung auf allen Ebenen, die in ihren Unternehmen und Gemeinschaften herausragende Leistungen erbracht haben. Die Women MAKE Awards, die früher STEP Ahead Awards hießen, geben Frauen das Rüstzeug und die Motivation, es weiterzugeben und die nächste Generation zu inspirieren. Seit dem Start des Programms im Jahr 2012 wurden 17 AGCO-Frauen vom Manufacturing Institute für ihre herausragenden Leistungen und Führungsqualitäten in der Fertigungsindustrie ausgezeichnet.

Über AGCO

AGCO (NYSE:AGCO) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Landmaschinen und Präzisionslandtechnik. AGCO bietet diese über sein differenziertes Markenportfolio an, das Kernmarken wie Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® und Valtra® umfasst. Mit den intelligenten Landwirtschaftslösungen von Fuse® unterstützt AGCO Landwirte mit seinem kompletten Angebot an Maschinen und Dienstleistungen bei der nachhaltigen Ernährung unserer Welt. Das 1990 gegründete Unternehmen mit Zentrale in Duluth, Georgia, USA, erzielte im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von rund 12,7 Milliarden USD. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.AGCOcorp.com. Für Neuigkeiten aus dem Unternehmen, Informationen und Veranstaltungen folgen Sie uns bitte auf Twitter: @AGCOCorp. Für Finanznachrichten auf Twitter, folgen Sie bitte dem Hashtag AGCOIR.

