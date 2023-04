Das Unternehmen ergänzt seine IT-Kapazitäten um 20 MW, um die anhaltende Kundennachfrage auf dem größten Markt für FLAP-Rechenzentren zu bedienen

Vantage Data Centers, ein weltweit führender Anbieter von Hyperscale-Rechenzentrums-Campus, hat heute die Entwicklung eines zweiten Rechenzentrums-Campus (LHR2) in London bekannt gegeben, der durch eine Investition von 250 Millionen Britische Pfund unterstützt wird. Diese Mitteilung erfolgt drei Monate nach der Ankündigung seines Markteintritts mit einem 500 Millionen Britische Pfund teuren 48-MW-Campus (LHR1).

Vantage Data Centers' second London campus (LHR2) rendering that will include 20MW of IT capacity. (Photo: Business Wire)

LHR2 ist als einziges Rechenzentrum geplant, das auf einer Fläche von 18.000 Quadratmetern eine IT-Kapazität von 20 MW bereitstellen wird. Der Standort in Park Royal, dem größten Industriegebiet Londons, ist für Kunden in weniger als 30 Minuten vom Flughafen London Heathrow und nahe gelegenen Hotels im Stadtzentrum zu erreichen. Kunden wird LHR2 ab Jahresbeginn 2025 empfangen.

"Die Verstärkung unserer Präsenz in London, dem größten der FLAP-Rechenzentrumsmärkte und einem der größten globalen Märkte, versetzt Vantage in die Lage, die beispiellose Nachfrage nach kritischen IT-Kapazitäten zu bedienen und so zum Ausbau der digitalen Infrastruktur in der Region beizutragen", so Antoine Boniface, President, EMEA, bei Vantage Data Centers. "Die einzigartige Fähigkeit von Vantage, seine Kapazitäten in kurzer Zeit auf diese Größenordnung zu skalieren, unterscheidet das Unternehmen weiterhin vom Rest der Branche.

Um unsere laufenden Entwicklungen, Standorte und Geschäftsaktivitäten in der gesamten EMEA-Region zu unterstützen, erweitert Vantage in diesem Jahr auch sein regionales Team um fast 55 %. Dank der neuen Teammitgliedern können wir unsere aktuellen und zukünftigen Kunden optimal betreuen, um ihr Wachstum und ihren kontinuierlichen Erfolg zu unterstützen."

LHR2 wird eine Reihe von Nachhaltigkeitskriterien entsprechend dem BREEAM-Status "exzellent" erfüllen, darunter Luft- und Wasser-Wärmepumpen und eine insgesamt niedrige Energieeffizienz. Zudem wird der Campus an das örtliche Fernwärmenetz angeschlossen, um die Abwärme für die Anwohner des Standorts zu nutzen.

Vantage hat einen Künstler aus der Region als Partner gewonnen, der einen Teil der Fassade des Rechenzentrums gestalten wird. Der Künstler wird sich von der regionalen Kultur inspirieren lassen und mit dauerhaften, nicht brennbaren Werkstoffen arbeiten, um eine beeindruckende, unverwechselbare Präsenz zu schaffen.

Mit dem Bau der beiden Londoner Standorte wird Vantage mehr als 750 Millionen Britische Pfund in die regionale Wirtschaft investieren. LHR2 ist bereits der dritte Vantage-Campus in Großbritannien, darunter der nur 160 Kilometer von London entfernte Cardiff-Campus, der zu den größten Europas zählt. Bei ihrer Fertigstellung werden diese drei Standorte den Kunden eine IT-Kapazität von 216 MW auf mehr als 244.000 Quadratmetern bereitstellen und das EMEA-Portfolio von Vantage auf 12 Standorte in der Region erweitern.

Über Vantage Data Centers

Vantage Data Centers versorgt, kühlt, schützt und verbindet die Technologie weltweit bekannter Hyperscaler, Cloud-Anbieter und Großunternehmen. Durch die Entwicklung und den Betrieb auf fünf Kontinenten in Nordamerika, EMEA und der Asien-Pazifik-Region hat Vantage das Design von Rechenzentren auf innovative Weise weiterentwickelt und erhebliche Verbesserungen bei der Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit in flexiblen Umgebungen erreicht, die so schnell skaliert werden können, wie es der Markt erfordert.

Weitere Informationen unter http://www.vantage-dc.com

