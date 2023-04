RQM+, der weltweit führende Anbieter von MedTech-Dienstleistungen, gab heute die Ernennung von Steven Pilewski zum Chief Operating Officer für sein Unternehmen im Bereich Labordienstleistungen bekannt, das MedTech-Herstellern chemische Charakterisierung und komplexe Produktdeformulierungen sowie Untersuchungen von Verunreinigungen und Ausfällen bereitstellt. Das Geschäftseinheit wurde vor mehr als 40 Jahren als Jordi Labs gegründet, welches im September 2022 von RQM+ erworben wurde.

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Medizintechnik und Pharmazeutik war Pilewski zuletzt Vice President des Good Manufacturing Practices (GMP)-Labors von PPD Laboratories, welche eine Sparte von Thermo Fisher Scientific sind. Als er vor 24 Jahren seine Karriere bei PPD begann, war das GMP-Labor ein kleines Unternehmen mit nur 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Während seiner Zeit als Mitglied der Geschäftsleitung trieb Pilewski die globale organische Wachstumsstrategie des Geschäftsbereichs weiter voran und verwandelte ihn in ein weltweit führendes Unternehmen für analytische Dienstleistungen mit mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

"Steve ist eine hervorragende Besetzung für die Leitung unseres Labordienstleistungsgeschäfts", sagte CEO Margaret Keegan. "Seine Erfahrung wird uns dabei helfen, unsere Wachstumsziele zu erreichen den Ausbau der Kapazitäten, um unsere Kunden besser bedienen zu können und die Ausweitung unserer geografischen Reichweite und Innovationen, um neue Wege zur Unterstützung der Hersteller von Medizinprodukten und Diagnostika zu entwickeln. Seine umfassende Erfahrung mit extrahierbaren und auslaugbaren Stoffen sowie mit Gerätetests, welche für uns ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal darstellen, wird auch dazu beitragen, unseren Ruf als führendes Unternehmen im Bereich Polymere, Quantifizierung und Streichen von Unbekannten zu festigen."

Zusätzlich zu seiner Führungserfahrung bei börsennotierten und Private-Equity-geführten Unternehmen hat Pilewski einen Master-Abschluss in Pharma- und Medizinprodukterecht und geistigem Eigentum von der Seton Hall University. Außerdem hat er einen Bachelor-Abschluss in Chemie vom College of New Jersey.

Mark Jordi, ehemaliger Präsident von Jordi Labs, wechselt in eine beratende Funktion und wird RQM+ weiterhin unterstützen.

Über RQM+

RQM+ ist der führende Anbieter von MedTech-Dienstleistungen mit dem weltweit größten globalen Team von Experten für Regulierung und Qualität. Aufbauend auf 40 Jahren Erfahrung im Bereich Regulierung stellen wir auch umfassende Dienstleistungen in den Bereichen klinische Studien, Labor und Kostenerstattung zur Verfügung und reduzieren so das Risiko während des gesamten Produktlebenszyklus von Medizinprodukten, digitalen Therapeutika und Diagnostika. Mit mehr ehemaligen FDA-, MHRA- (Medicines in Healthcare Products Regulatory Agency) und Notified Body-Regulierern als jedes andere Unternehmen verfügt das RQM+-Team über fundierte Fachkenntnisse in allen klinischen Fachbereichen. Wir arbeiten aktuell mit 19 der 20 größten Hersteller von Medizinprodukten und sieben der 10 größten IVD-Unternehmen zusammen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte RQMplus.com.

