Boston (ots/PRNewswire) -Unternehmen kündigt Intelligence-Analysen zur Priorisierung der Bedrohungen an, die am ehesten auf Unternehmen abzielenRecorded Future, das Intelligence-Unternehmen, kündigte heute die neuesten Verbesserungen der Recorded Future Intelligence Cloud an, die sich auf die Verbesserung der Transparenz von Bedrohungen und die Automatisierung konzentrieren, um Sicherheitsteams in die Lage zu versetzen, die komplexe Bedrohungslandschaft zu bewältigen. Die neuen Funktionen bieten AI-enabled Automatisierung, eine tiefere Abdeckung digitaler Angriffsflächen und die Möglichkeit, globale Bedrohungen zu erkennen, um Verteidigern einen Vorteil zu verschaffen."Die Angriffsfläche wird sowohl größer als auch komplexer, da das digitale Geschäftsleben inzwischen zur Realität geworden ist und motivierte Bedrohungsakteure jeden blinden Fleck ausnutzen wollen. Um den Angreifern einen Schritt voraus zu sein, ist ein umfassender Einblick in die Angriffsfläche, die Bedrohungsakteure und die Art und Weise, wie sie Ihr Unternehmen angreifen können, erforderlich. Unsere jüngste Entwicklung der Intelligence Cloud bietet diese Transparenz in Real-Time, so dass Verteidiger die Lage einschätzen, Prioritäten setzen und reagieren können, bevor ein Angriff überhaupt stattfindet, und ihr Geschäftsrisiko mindern können." - Craig Adams, Chief Product & Engineering Officer, Recorded FutureZu den neuen Funktionen von Recorded Future Intelligence Cloud gehören:- AI-driven Automatisierung Da die Bedrohungslandschaft immer komplexer wird, werden Sicherheitsteams mit immer mehr Daten überschwemmt, aber es gibt immer weniger Menschen, die diese verarbeiten können. Um den Gegnern einen Schritt voraus zu sein, brauchen sie intelligente Automatisierung. Recorded Future hat eine Malware-Bedrohungskarte eingeführt, die schnell eine nach Prioritäten geordnete und individuell angepasste Ansicht von Malware zeigt, die wahrscheinlich verwendet wird, um eine Organisation auf der Grundlage ihrer Branche, ihres Technologie-Stacks und der damit verbundenen Schwachstellen anzugreifen. In Kombination mit den automatisierten "Threat Hunting Playbooks" von Recorded Future können Sicherheitsteams mit minimalem Arbeitsaufwand nach relevanter Malware suchen. Zusammen mit den kürzlich eingeführten Recorded Future KI -Funktionen wird die AI-driven Automatisierung in den Bereichen Triage, Erkennung, Analyse und Entscheidungsfindung für Sicherheitsteams vorangetrieben.- Collective Insights verschafft Einblick in neue Bedrohungen Die effektive Erkennung und Priorisierung neu auftretender Bedrohungen für Unternehmen erfordert proaktive Einblicke in interne und externe Vorgänge sowie in Vorgänge, die andere wie sie betreffen. Recorded Futures Collective Insights verstärken die Netzwerkeffekte der Intelligence Cloud, indem sie Erkenntnisse auf der Grundlage der Umgebung, der Branche und der Vorfälle in der Praxis eines Unternehmens liefern. Collective Insights umfasst Kundensignale und Analysen aus der Recorded Future Sandbox und stützt sich auf 14 Millionen einzigartige Dateiproben, über 1.600 Kunden und mehr als 30.000 Nutzer.- Erweitertes Portfolio zum Schutz der digitalen Angriffsfläche Ohne Echtzeit-Transparenz der blinden Flecken auf der Angriffsfläche, einschließlich ungeschützter Anmeldedaten und Assets, können Unternehmen das Risiko nicht proaktiv reduzieren. Recorded Futures erweiterte Attack Surface Intelligence-Lösung visualisiert die Angriffsfläche und erkennt verwundbare Assets. Updates der Identity Intelligence -Lösung von Recorded Future ermöglichen es Unternehmen, kompromittierte Anmeldedaten von Mitarbeitern und Kunden zu identifizieren und zu bereinigen, bevor sie als Waffe für Angriffe wie Ransomware eingesetzt werden.Informationen zu Recorded FutureRecorded Future ist das weltweit größte Intelligence-Unternehmen. Recorded Futures Intelligence Cloud bietet eine vollständige Abdeckung von Gegnern, Infrastruktur und Zielen. Durch die Kombination von kontinuierlicher und flächendeckender automatisierter Datenerfassung und -analyse mit menschlicher Analyse bietet Recorded Future Echtzeiteinblicke in die digitale Landschaft und versetzt Kunden in die Lage, proaktive Maßnahmen zu ergreifen, um Angreifer zu stören und ihre Mitarbeiter, Systeme und Infrastruktur zu schützen. Mit Hauptsitz in Boston und Niederlassungen und Mitarbeitern auf der ganzen Welt arbeitet Recorded Future mit über 1.600 Unternehmen und Regierungsorganisationen in mehr als 70 Ländern zusammen. Erfahren Sie mehr auf recordedfuture.com.