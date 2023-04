Die strategische Partnerschaft wird Mirakl-gestützten Online-Marktplätzen ermöglichen, Kundenbindung und Präferenz zwischen Händlern und Käufern zu fördern und mehr Auswahl an Zahlungsmethoden und -erlebnissen anzubieten

TreviPay, das globale B2B-Netzwerk für Zahlungen und Rechnungsstellung, ist eine Partnerschaft mit Mirakl eingegangen. Diese SaaS-Lösung wird weltweit von führenden Unternehmen zur Verwaltung ihrer Marketplace- und Streckengeschäfte eingesetzt, um eine zentralisierte Finanzierungs-, Rechnungs- und Zahlungslösung für Hersteller, Distributoren und Einkaufsgemeinschaften bereitzustellen, die globale Marketplace- und Streckenhandels-Plattformen auf der Basis von Mirakl betreiben.

Die Einführung von Online-Marktplätzen im B2B-Bereich wächst rapide: Der Umsatz auf B2B-Marktplätzen hat sich im Jahr 2022 weltweit auf 112 Milliarden US-Dollar verdoppelt. Da die Zahl der B2B-Marktplätze weiter steigt, müssen Anbieter effektivere Tools anbieten, um sich von der Konkurrenz abzuheben und Käufer und Verkäufer anzuziehen und langfristig zu binden. Digital-affine B2B-Käufer erwarten flexible Zahlungsoptionen, die durch Schnelligkeit und Komfort überzeugen, während Verkäufer einen digitalisierten und rationalisierten Debitorenprozess benötigen, der extern verwaltet wird, um Effizienz zu gewährleisten und den Zeit- und Ressourcenaufwand zu reduzieren.

Mit TreviPay können Marketplace-Betreiber eine konsolidierte Rechnungsstellung anbieten. Konkret bedeutet das für Käufer, dass sie für Einkäufe bei einem oder mehreren Händlern auf dem Online-Marktplatz eine einzige konsolidierte Rechnung erhalten. Darüber hinaus ermöglicht TreviPay Marktplatzhändlern, Kreditkartenzahlungen zu akzeptieren und/oder Rechnungen mit Nettokonditionen auszustellen (Käufer erhalten die Möglichkeit, in 30, 60 oder 90 Tagen auf Rechnung zu zahlen), während der Händler sofort bezahlt wird. Händlerauszahlungen können auf ein oder mehrere Bankkonten erfolgen. Auch die Aufteilung von Zahlungen ist möglich. Zudem erleichtern Entscheidungsfindungen und Onboarding durch TreviPay die Anmeldung neuer Käufer sowie eine effiziente Erfassung von geringwertigen Bestellungen kleinerer, unregelmäßiger Käufer. Anstatt unterschiedliche Anbieter für Zahlungen und Rechnungsstellung zu nutzen, bietet TreviPay den Online-Marktplätzen und ihren Händlern die Unkompliziertheit eines einzigen Partners.

"Die Marktplätze wollen sich auf den Aufbau dynamischer Communities für ihre Käufer und Verkäufer konzentrieren und keine Kreditorenabteilungen zur Verwaltung von Rechnungen und Zahlungen betreiben hier kommt TreviPay ins Spiel", so Brandon Spear, CEO bei TreviPay. "Wir wissen, dass auf B2B-Marktplätzen die Kundenbindung bei der Zahlung beginnt. Käufer erwarten Kreditentscheidungen in weniger als 30 Sekunden und eine Auswahl an Zahlungsoptionen, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Die Händler brauchen wiederum hohe Bewilligungsquoten, um das Transaktionsvolumen zu erhöhen und sie wollen sofort bezahlt werden."

"Erfolgreiche B2B-Marktplätze stellen ein Zahlungs- und Rechnungserlebnis bereit, das den heutigen Präferenzen von Käufern und Verkäufern entspricht", berichtet Andy Barker, Executive Vice President, Financial Services, Mirakl. "Durch die Partnerschaft mit TreviPay erweitert Mirakl sein Ökosystem an bewährten Partnern, um die Bedürfnisse von Unternehmen aller Branchen zu erfüllen, sodass jeder Mirakl-betriebene Marketplace die Erwartungen der heutigen digital-affinen B2B-Käufer übertreffen kann."

Zum Auftakt dieser Partnerschaft haben sich bereits zwei gemeinsame Unternehmenskunden angemeldet. Wenn Sie mehr über die verbesserten Zahlungsoptionen für B2B-Marktplätze erfahren möchten, wenden Sie sich noch heute an TreviPay oder Mirakl.

Über TreviPay

Wir bei TreviPay sind davon überzeugt, dass Loyalität mit der Zahlung beginnt. Das globale B2B-Netzwerk für Zahlungen und Rechnungsstellung von TreviPay kennt die vielfältigen und einzigartigen Anforderungen von B2B-Verkäufern und hilft Unternehmen, Zahlungsoptionen und Komfort anzubieten, neue Märkte zu erschließen und die Debitorenbuchhaltung zu automatisieren. Mit einer Erfahrung aus mehr als vier Jahrzehnten unterstützt TreviPay Führungskräfte, die Kundenbindung stärken und gleichzeitig die Effizienz steigern und neue digitale Kanäle nutzen wollen insbesondere in Branchen mit umfangreichen Vertriebsnetzen wie Fertigung, Einzelhandel und Transportwesen. Weitere Informationen finden Sie unter trevipay.com.

Über Mirakl

Mirakl ist die SaaS-Lösung, für die sich weltweite Marktführer entschieden haben, um ihr Marketplace- und Streckengeschäft zu verwalten. Die intuitive, sichere und skalierbare Technologie von Mirakl fördert profitables digitales Wachstum in allen Bereichen des Handels von Plattformmodellen bis hin zu Personalisierung und Zahlungen. Plattformen sind der neue Wettbewerbsvorteil im E-Commerce. Marktführer wie ABB, Astore by AccorHotels, Best Buy Canada, Carrefour, Catch, Changi Airport, The Kroger Co, Leroy Merlin, Macy's Inc, Maisons du Monde und Toyota Material Handling arbeiten mit Mirakl zusammen, um in der sich verändernden E-Commerce-Landschaft erfolgreich zu sein. Nähere Informationen unter www.mirakl.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230425005261/de/

Contacts:

Alissa Clayton

The Fletcher Group

647.390.9085

alissa@fletchergroupllc.com