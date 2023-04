Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Midea, eine führende Marke für intelligente Haushaltsgeräte, hat im April auf der 133. Canton Fair, einer der wichtigsten internationalen Fachmessen der Welt, seine neueste intelligente Energiemanagementlösung, das Midea Home Energy Linkage Inverter Optimization System (MHELIOS), vorgestellt. Die Markteinführung ist die jüngste Innovation von Midea im Bereich professioneller Lösungen für das Energiemanagement im Haushalt und gibt Hausbesitzern eine bessere und umweltfreundlichere Kontrolle über ihren Energieverbrauch.MHELIOS ist eine intelligente Energiemanagementlösung, die einen intelligenten Energiemanager enthält, der als Hybrid-Wechselrichter fungiert. In Verbindung mit Solarzellen, Energiespeichersystemen und intelligenten Haushaltsgeräten maximiert MHELIOS die Nutzung von Ökostrom. Mit einem Wirkungsgrad von 98,2 % und der I-V-Kurven-Scan-Technologie kann der intelligente Energiemanager die Nutzung der Sonnenenergie maximieren. Das Energiespeichersystem unterstützt eine flexible Kapazitätserweiterung von 5 kWh bis 40 kWh, um maximale PV-Eigenverbrauchsraten zu ermöglichen und verschiedene Szenarien zu erfüllen. Mit einer Umschaltzeit von 10 ms und einer unsymmetrischen netzunabhängigen Ausgangstechnologie bietet der intelligente Energiemanager eine hervorragende Backup-Leistung, die sicherstellt, dass die Benutzer bei plötzlichen Stromausfällen nicht unvorbereitet sind und den Ausfall des Stromnetzes vielleicht sogar gar nicht bemerken.Neben der Funktion des Energiespeichermanagements bietet MHELIOS eine intelligente Steuerung von Wärmepumpen und HLK. Mit Hilfe der AIoT-Technologie überwacht das System, wann und wie viel Energie von Wärmepumpen und HLK verbraucht wird. Das System steuert den Betrieb der Klimaanlage und der Wärmepumpe auf intelligente Weise, ohne den Komfort zu beeinträchtigen, und wandelt überschüssigen PV-Strom in Warmwasser, Raumkühlung und Heizung um, um die Kosteneinsparungen zu maximieren. Im Sinne der intelligenten Energiekontrolle wurde MHELIOS mit Blick auf eine einfache Verwaltung entwickelt. Solarenergie, Energiespeicherung, Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen sowie Wärmepumpen können alle über eine App verwaltet werden, um die mit der Energienutzung verbundenen Kosten zu senken. So können Hausbesitzer durch Echtzeitüberwachung Einsparungen erzielen und einen umweltfreundlichen Lebensstil pflegen, ohne auf Komfort oder Bequemlichkeit verzichten zu müssen.MHELIOS ist der nächste Schritt in Mideas Versprechen, einen grüneren Planeten zu schaffen. Das Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung intelligenter Haushaltsgeräte und Energiesysteme konzentriert, hat sich seit 2021 seiner Grünen Strategie (Green Strategy) verschrieben. Teil dieser Strategie ist es, den Höhepunkt der Kohlenstoffemissionen bis 2030 zu erreichen und bis 2060 CO2-neutral zu sein. Weitere Schritte im Rahmen dieses Engagements sind umweltfreundliches Design, Beschaffung und Herstellung, um sicherzustellen, dass die Werte des Unternehmens in seinen Produkten zum Ausdruck kommen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2055013/Midea_Residential_Air_Conditioner_Division_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2055014/Midea_Residential_Air_Conditioner_Division_2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mideas-intelligente-energiemanagementlosung-mhelios-stellt-sich-vor-und-fordert-einen-intelligenteren-umweltfreundlicheren-lebensstil-301807660.htmlPressekontakt:jianghh8@midea.comOriginal-Content von: Midea Residential Air Conditioner Division, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165791/5494474