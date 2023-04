KOBLENZ (dpa-AFX) - 'Rhein-Zeitung' (Koblenz) zu Joe Biden

Biden will die Seele der Nation retten. Er möchte nicht bloß ein Übergangspräsident sein, sondern will die Transformation und den Fortbestand der Demokratie unter veränderten Bedingungen aktiv gestalten. Daheim und in der Welt. Niemand sollte das ultimative Stehaufmännchen der US-Politik unterschätzen. Biden will es seinen Kritikern ein letztes Mal zeigen./yyzz/DP/zb