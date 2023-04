RIO DE JANEIRO/MADRID (dpa-AFX) - Brasiliens Regierung setzt auf baldige Fortschritte bei den Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen des südamerikanischen Staatenbundes Mercosur mit der EU. "Brasilien und die Mercosur-Mitglieder befinden sich im Dialog, um die Verhandlungen mit der Europäischen Union abzuschließen, und wir hoffen, dass wir in diesem Jahr gute Nachrichten erhalten", schrieb Präsident Luiz Inácio Lula da Silva auf Twitter nach einem Treffen mit Unternehmern in Madrid am Dienstag. Das Abkommen sei sehr wichtig für alle beteiligten Seiten. "Wir wollen, dass es ausgewogen ist und zur Reindustrialisierung Brasiliens beiträgt."

Die EU verhandelt schon seit 1999 mit dem Mercosur - zu dem Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay gehören - über ein Freihandelsabkommen, mit dem eine der größten Freihandelszonen der Welt mit mehr als 700 Millionen Menschen entstehen würde. Das Abkommen liegt auch wegen der Blockadehaltung von Lulas rechtem Amtsvorgänger Jair Bolsonaro beim Klimaschutz auf Eis. Vom Regierungswechsel in Brasília erhoffte sich die EU neuen Schwung in den Verhandlungen. Brasilien übernimmt im zweiten Halbjahr turnusmäßig den Mercosur-Vorsitz, Spanien zeitgleich die EU-Ratspräsidentschaft.

Es ist Lulas erste Europa-Reise nach seiner erneuten Wahl zum brasilianischen Präsidenten im Oktober vergangenen Jahres. Spanien ist seine zweite Station nach Portugal./mfa/DP/stk