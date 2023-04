Basel, 26. April 2023

Wie erwartet führt die stark rückläufige Nachfrage nach COVID-19-Tests zu einer Abnahme der Konzernverkäufe (-3% 1 zu konstanten Wechselkursen [CER] und -7% in Schweizer Franken); ohne diesen Effekt wachsen die Konzernverkäufe um 8%

(-3% zu konstanten Wechselkursen [CER] und -7% in Schweizer Franken); ohne diesen Effekt wachsen die Konzernverkäufe um 8% Verkäufe der Division Pharma steigen um 9%; starke Nachfrage nach neueren Medikamenten; Vabysmo zur Behandlung schwerer Augenkrankheiten ist bereits der stärkste Wachstumstreiber

steigen um 9%; starke Nachfrage nach neueren Medikamenten; Vabysmo zur Behandlung schwerer Augenkrankheiten ist bereits der stärkste Wachstumstreiber Basisgeschäft der Division Diagnostics wächst um 4%, während insgesamt die Verkäufe der Division aufgrund der aussergewöhnlich hohen Nachfrage nach COVID-19-Tests im Vorjahresquartal um 28% zurückgehen

wächst um 4%, während insgesamt die aufgrund der aussergewöhnlich hohen Nachfrage nach COVID-19-Tests im Vorjahresquartal um 28% zurückgehen Wichtige Ereignisse im ersten Quartal: US-Zulassung von Polivy (erste Behandlungsmöglichkeit für eine aggressive Form von Blutkrebs) EU-Zulassung von Hemlibra (mittelschwere Hämophilie A) Positive Phase-III-Daten für Vabysmo (Netzhautvenenverschluss, eine schwere Augenkrankheit), Tecentriq plus Avastin (adjuvante Therapie bestimmter Formen von Leberkrebs) und Crovalimab (paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie, eine seltene Blutkrankheit) Positive Vierjahresdaten zur Wirksamkeit und Sicherheit von Evrysdi (spinale Muskelatrophie) Einführung neuer Assays zur Identifizierung klinisch relevanter Mutationen bei Hirnkrebs

im ersten Quartal: Ausblick für das Gesamtjahr 2023 bestätigt

Thomas Schinecker, CEO von Roche: «Wir haben im ersten Quartal im Basisgeschäft beider Divisionen ein starkes Verkaufswachstum erzielt, das den erwarteten Rückgang der Verkäufe von COVID-19-Tests weitgehend kompensiert hat. Im ersten Quartal haben wir Fortschritte in unserer Pipeline erzielt, insbesondere im Bereich Blutkrebs. Neben den jüngsten Zulassungen für unsere bispezifischen Antikörper Lunsumio und Columvi haben wir kürzlich auch die US-Zulassung für Polivy als erste Behandlungsmöglichkeit für eine aggressive Form von Blutkrebs erhalten. In der Augenheilkunde hat Vabysmo, ein Medikament zur Behandlung schwerer Augenkrankheiten, positive Phase-III-Daten bei Netzhautvenenverschluss gezeigt. Im Falle einer Zulassung wäre dies die dritte Indikation für Vabysmo, das sich bereits ein Jahr nach seiner Markteinführung zu unserem stärksten Wachstumstreiber entwickelt hat. Wir bestätigen unseren Ausblick für 2023.»





Verkäufe Millionen CHF In % der Verkäufe Veränderung in% Januar-März 2023 2023 2022 2023 2022 CER CHF Konzern 15 322 16 445 100,0 100,0 -3 -7 Division Pharma 11 699 11 159 76,4 67,9 9 5 USA 5 853 5 489 38,2 33,4 6 7 Europa 2 071 2 072 13,5 12,6 5 0 Japan 1 390 1 337 9,1 8,1 18 4 International* 2 385 2 261 15,6 13,8 13 5 Division Diagnostics 3 623 5 286 23,6 32,1 -28 -31 * Asien-Pazifik, CEETRIS (Mittelosteuropa, Türkei, Russland und indischer Subkontinent), Lateinamerika, Nahost, Afrika, Kanada, andere





Ausblick für das Gesamtjahr 2023 bestätigt

Aufgrund der starken Verkaufsabnahme bei den COVID-19-Produkten um rund CHF 5 Milliarden erwartet Roche einen Rückgang der Konzernverkäufe im niedrigen einstelligen Bereich (zu konstanten Wechselkursen). Ohne diese COVID-19-Verkäufe rechnet Roche mit einem soliden Verkaufswachstum im Basisgeschäft beider Divisionen.

Für den Kerngewinn je Titel strebt Roche eine Entwicklung an, die weitgehend dem Verkaufsrückgang entspricht (zu konstanten Wechselkursen). Roche ist bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken erneut zu erhöhen.

Konzernergebnisse

Die Konzernverkäufe gingen in den ersten drei Monaten um 3% (-7% in CHF) auf CHF 15,3 Milliarden zurück. Die Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den meisten Währungen wirkte sich negativ auf die in Schweizer Franken ausgewiesenen Ergebnisse aus.

Das Ergebnis des ersten Quartals 2023 reflektiert, wie zu erwarten war, die aussergewöhnlich hohe Nachfrage nach COVID-19-Tests im Vorjahresquartal 2022, als die Omikron-Welle ihren Höhepunkt erreichte.

Die Verkäufe der Division Pharma legten mit 9% auf CHF 11,7 Milliarden deutlich zu. Dies ist vor allem auf die weltweit starke Nachfrage nach neueren Medikamenten zur Behandlung von schweren Krankheiten zurückzuführen.

Das erst Anfang 2022 eingeführte Augenmedikament Vabysmo avanciert zum grössten Wachstumstreiber der Division. Die fünf wichtigsten Wachstumsträger - Vabysmo, Ocrevus (multiple Sklerose), Hemlibra (Hämophilie), Evrysdi (spinale Muskelatrophie) und Tecentriq (Krebsimmuntherapie) - generierten zusätzliche Verkäufe in Höhe von CHF 1,1 Milliarden.

Die Auswirkungen von Biosimilars auf die Verkäufe der etablierten Krebsmedikamente Avastin, Herceptin und MabThera/Rituxan schwächten sich weiter ab (Rückgang der Verkäufe um rund CHF 330 Millionen).

In den USA nahmen die Verkäufe um 6% zu. Neuere Medikamente wie Vabysmo, Ocrevus, Hemlibra und die Krebsmedikamente Tecentriq und Phesgo leisteten die höchsten Wachstumsbeiträge. Im Gegensatz dazu gingen die Verkäufe von Actemra/RoActemra (COVID-19) sowie von Medikamenten, deren Patentschutz abgelaufen ist, zurück.

In Europa stiegen die Verkäufe um 5%. Das Wachstum von Evrysdi, Vabysmo, Hemlibra, Phesgo, Ocrevus und anderen innovativen Medikamenten wurde durch den geringeren Verkauf von Ronapreve (COVID-19) und die Auswirkungen von Biosimilars teilweise ausgeglichen.

Die Verkäufe in Japan legten um 18% zu, was vor allem auf höhere Lieferungen von Ronapreve an die Regierung im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen ist, gefolgt vom Verkaufswachstum von Polivy, Tamiflu (Influenza), Vabysmo und Hemlibra.

In der Region International stiegen die Verkäufe um 13%. Ausschlaggebend dafür war das Verkaufswachstum von Perjeta, Evrysdi, Tamiflu, Kadcyla und Ocrevus. In China stiegen die Verkäufe um 4%, bedingt durch die hohe Nachfrage nach Tamiflu, Actemra/RoActemra und Xofluza (Influenza). Dies konnte die Auswirkungen von Biosimilars mehr als ausgleichen.

Das Basisgeschäft der Division Diagnostics erzielte mit +4% ein weiterhin gutes Wachstum.

Die Verkäufe der Division Diagnostics beliefen sich auf CHF 3,6 Milliarden (-28%). Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass die Nachfrage nach COVID-19-Tests in der Vorjahresperiode aussergewöhnlich hoch war (CHF 1,9 Milliarden im ersten Quartal 2022 versus CHF 0,3 Milliarden im ersten Quartal 2023).

Die Immundiagnostik-Produkte, insbesondere die Herztests, waren die wichtigsten Wachstumstreiber (+9%). Weitere Wachstumsimpulse kamen aus dem Virologie-Basisgeschäft (+12%), dem Blut-Screening (+15%) und von diagnostischen Lösungen zum Nachweis und Monitoring von Gebärmutterhalskrebs (+22%).

Der Rückgang der Verkäufe in allen Regionen ist vor allem auf die geringere Nachfrage nach

COVID-19-Tests zurückzuführen. In den Regionen Europa, Nahost und Afrika (EMEA) und Nordamerika gingen die Verkäufe um 30% bzw. 39% zurück. Die Region Asien-Pazifik

verzeichnete einen Rückgang um 15%, Lateinamerika ein Minus von 8%.





Pharma: wichtige Meilensteine in der Entwicklung im ersten Quartal 2023

Die Division Pharma erreichte in den ersten drei Monaten des Jahres eine Reihe wichtiger Meilensteine in der Produktentwicklung, darunter die US-Zulassung von Polivy (aggressive Form von Blutkrebs), die EU-Zulassung von Hemlibra (mittelschwere Hämophilie A) sowie positive Studienergebnisse zu Vabysmo (schwere Gefässerkrankungen der Netzhaut) bzw. zu Crovalimab (PNH, eine seltene, lebensbedrohliche Blutkrankheit).

Produkt Meilenstein Zulassungsprozess Hemlibra

Hämophilie A EU: Zulassungserweiterung zur Behandlung von mittelschwerer Hämophilie A



Hemlibra, das in der EU bereits für die Behandlung von schwerer Hämophilie A zugelassen ist, steht nun auch bei mittelschwerer Hämophilie A als eine wirksame und praktische prophylaktische Behandlungsoption zur Verfügung

Eine mittelschwere Hämophilie A kann das Leben der Betroffenen erheblich beeinträchtigen, da nur 15% der Betroffenen blutungsfrei sind Die Zulassung basiert auf den Ergebnissen der HAVEN-6-Studie, in der Hemlibra eine wirksame Blutungsstillung und ein günstiges Sicherheitsprofil bei Menschen mit mittelschwerer Hämophilie A ohne Inhibitoren zeigte Weitere Informationen: Mitteilung an die Medien (https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2023-02-01) vom 1. Februar (auf Englisch) Columvi

Blutkrebs Columvi (Glofitamab) erhält Zulassung in Kanada für die Behandlung von Erwachsenen mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem grosszelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL)



Columvi (Glofitamab zur Injektion) ist der erste bispezifische CD20xCD3-Antikörper mit fester Behandlungsdauer, der in Kanada für die Behandlung von DLBCL zugelassen ist

Die Zulassung basiert auf den Ergebnissen der Phase-I/II-Studie NP30179, die zeigte, dass Columvi bei Patientinnen und Patienten mit stark vorbehandeltem DLBCL dauerhafte Ansprechraten erzielte

Weitere Informationen: lokale Mitteilung an die Medien (https://www.rochecanada.com/en/media/roche-canada-news/COLUMVI-Glofitamab-for-Injection-Receives-Health-Canada-Authorization.html) vom 25. März (auf Englisch) Polivy

Blutkrebs FDA genehmigt Polivy in Kombination mit R-CHP für Patienten mit bestimmten Formen von bisher unbehandeltem diffus grosszelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL)



Die Polivy-Kombination ist die erste von der FDA zugelassene Therapie seit fast 20 Jahren für die Erstlinienbehandlung des DLBCL, eine aggressiven Erkrankung und die häufigsten Form des Non-Hodgkin-Lymphoms in den USA

Die POLARIX-Studie zeigte, dass die Polivy-Kombination das Risiko eines Fortschreitens der Erkrankung, eines Rückfalls oder des Todes um 27% gegenüber der Standardtherapie R-CHOP verringerte; dies bei einem vergleichbaren Sicherheitsprofil

Polivy plus R-CHOP als Erstbehandlung hat das Potenzial, die mit dem Fortschreiten der Erkrankung verbundene Belastung für Patientinnen und Patienten und Gesundheitssysteme zu verringern Weitere Informationen: Mitteilung an die Medien (https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2023-04-19) vom 19. April (auf Englisch) Phase-III-/Zulassungs- und weitere wichtige Studien Crovalimab

Hämatologie Positive Daten aus dem globalen Phase-III-Programm für Crovalimab bei paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH), einer seltenen, lebensbedrohlichen Blutkrankheit



Die COMMODORE-2-Studie erreichte ihre co-primären Wirksamkeitsendpunkte und zeigte, dass Crovalimab bei Menschen mit PNH, die zuvor noch nicht mit Komplement-Inhibitoren behandelt worden waren, die Krankheit zu kontrollieren vermochte

Die Ergebnisse der Phase-III-Studie COMMODORE 1 bei Menschen mit PNH, die von derzeit zugelassenen C5-Inhibitoren auf Crovalimab umgestellt wurden, bestätigten das positive Nutzen-Risiko-Profil von Crovalimab, welches auch in der zulassungsrelevanten Studie COMMODORE 2 beobachtet worden war Die Ergebnisse beider Studien werden den Zulassungsbehörden auf der ganzen Welt vorgelegt und an einem bevorstehenden medizinischen Kongress präsentiert Weitere Informationen: Mitteilung an die Medien (https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2023-02-07) vom 7. Februar (auf Englisch) Vabysmo

Schwere Augen-

krankheiten Neue Phase-III-Daten zeigen, dass Vabysmo bei Menschen mit Netzhautvenenverschluss (RVO) das Sehvermögen rasch verbessert und die Menge an Netzhautflüssigkeit reduziert



Vabysmo erreichte in zwei klinischen Studien, BALATON und COMINO, den primären Endpunkt und zeigte eine im Vergleich zu Aflibercept nicht unterlegene Verbesserung des Sehvermögens

In Bezug auf einen vordefinierten explorativen Endpunkt zeigten mehr Personen, die Vabysmo erhielten, keine Blutgefässlecks in der Netzhaut als Personen, die eine Behandlung mit Aflibercept erhielten

Im Falle einer Zulassung wäre RVO die dritte Indikation für Vabysmo, zusätzlich zur neovaskulären oder «feuchten» altersbedingten Makuladegeneration und zum diabetischen Makulaödem Weitere Informationen: Mitteilung an die Medien (https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2023-02-10) vom 10. Februar (auf Englisch) Evrysdi

Spinale Muskelatrophie Neue Vierjahresdaten zu Evrysdi bestätigen langfristiges Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil bei einigen der am schwersten betroffenen Menschen mit spinaler Muskelatrophie (SMA) vom Typ 2 und 3



Daten der zulassungsrelevanten SUNFISH-Studie zeigten, dass die während des ersten Jahres beobachteten Verbesserungen der motorischen Funktion auch im vierten Jahr anhielten, während die Anzahl unerwünschter Ereignisse insgesamt weiter zurückging

Die Daten bestätigen das langfristige Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil von Evrysdi bei einem breiten Spektrum von Menschen mit SMA vom Typ 2 sowie von nicht gehfähigen Menschen mit SMA vom Typ 3 Mehr als 8 500 Menschen - von Neugeborenen bis über 60-Jährigen - wurden bislang mit Evrysdi behandelt, das inzwischen in über 90 Ländern weltweit zugelassen ist Weitere Informationen: Mitteilung an die Medien (https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2023-03-20) vom 20. März (auf Englisch) Vabysmo

Schwere Augen-

krankheiten Roche-Daten unterstreichen die Stärke des Ophthalmologie-Portfolios und das Engagement für die Weiterentwicklung der Augenheilkunde auf der ARVO 2023



Daten zu Vabysmo deuten auf eine schnelle und robuste Trocknung der Netzhautflüssigkeit bei Patienten mit neovaskulärer oder "feuchter" altersbedingter Makuladegeneration und diabetischem Makulaödem hin

Praxisstudien zu Vabysmo zeigen, dass die Behandlungsintervalle in den ersten vier Monaten verlängert werden können, während die Sehschärfe erhalten bleibt

Erstmals werden klinische Daten zu einem Prüfpräparat gegen Interleukin-6 zur Behandlung des uveitischen Makulaödems vorgestellt Weitere Informationen: Mitteilung an die Medien (https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2023-04-13) vom 13. April (auf Englisch) Tecentriq plus Avastin

Leberkrebs Tecentriq plus Avastin verringert in Phase-III-Studie das Risiko eines Wiederauftretens der Krebserkrankung bei Patientinnen und Patienten mit bestimmten Arten von Leberkrebs



In der ersten positiven Phase-III-Studie zur adjuvanten Behandlung des hepatozellulären Karzinoms (HCC) verringerte Tecentriq plus Avastin das Risiko eines Wiederauftretens der Erkrankung um 28%

Bei bis zu 80% der Patientinnen und Patienten mit dieser Form von HCC kommt es zu einem Wiederauftreten der Krankheit, was mit einer schlechteren Prognose und einer kürzeren Überlebenszeit einhergeht

Die Studiendaten werden auf der Jahrestagung der American Association for Cancer Research (AACR) 2023 vorgestellt Weitere Information: Mitteilung an die Medien (https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2023-04-16) vom 16. April (auf Englisch)

Verkäufe der Division Pharma

Verkäufe Millionen CHF In % der Verkäufe Veränderung in % Januar-März 2023 2023 2022 2023 2022 CER CHF Division Pharma 11 699 11 159 100,0 100,0 9 5 USA 5 853 5 489 50,0 49,2 6 7 Europa 2 071 2 072 17,7 18,7 5 0 Japan 1 390 1 337 11,9 12,0 18 4 International* 2 385 2 261 20,4 20,1 13 5 * Asien-Pazifik, CEETRIS (Mittelosteuropa, Türkei, Russland und indischer Subkontinent), Lateinamerika, Nahost, Afrika, Kanada, andere

Ausgewählte meistverkaufte

und neue Medikamente



Total USA Europa Japan International Mio. CHF % Mio. CHF % Mio. CHF % Mio. CHF % Mio. CHF % Ocrevus

Multiple Sklerose 1 636 14 1 188 13 298 11 - - 150 32 Perjeta2

Brustkrebs 1 049 11 392 8 220 1 53 2 384 22 Hemlibra

Hämophilie A 1 034 24 631 21 206 27 92 24 105 38 Tecentriq

Krebsimmuntherapie 920 15 507 14 195 11 105 12 113 34 Actemra/RoActemra2

RA, COVID-19 676 -12 296 -22 193 -8 77 - 110 10 Ronapreve

COVID-19 567 9 - - - - 567 33 - - Kadcyla2

Brustkrebs 509 5 198 -3 154 -6 26 -8 131 42 Xolair2

Asthma 479 5 479 5 - - - - - - Herceptin2

Brust-/Magenkrebs 477 -17 91 -37 97 -17 9 -30 280 -7 MabThera/Rituxan2

Blutkrebs, RA 459 -17 274 -21 51 - 6 -13 128 -12 Vabysmo

Augenkrankheiten (nAMD, DME) 432 ** 360 ** 44 - 21 - 7 - Avastin 2

Verschiedene Krebsarten 416 -24 133 -25 30 -45 91 -21 162 -19 Alecensa

Lungenkrebs 372 9 106 7 73 3 50 5 143 14 Evrysdi

Spinale Muskelatrophie 363 62 124 13 113 74 21 47 105 189 Phesgo

Brustkrebs 241 72 98 62 114 59 - - 29 232 Gazyva/Gazyvaro2

Blutkrebs 197 24 99 32 55 25 8 -35 35 27 Lucentis2

Verschiedene Augenkrankheiten 167 -35 167 -35 - - - - - - Polivy

Blutkrebs 150 96 46 35 40 93 51 169 13 340 Enspryng

NMOSD 54 42 15 16 4 96 33 44 2 246 Rozlytrek

Lungenkrebs 19 21 10 0 4 80 2 5 3 144 Xofluza

Influenza 18 ** 1 -10 - - - - 17 ** Lunsumio

Blutkrebs 14 - 13 - 2 - - - -1 - Susvimo

Augenimplantat 1 -33 1 -33 - - - - - - ** Über 500%

DME: diabetisches Makulaödem / nAMD: neovaskuläre oder «feuchte» altersbedingte Makuladegeneration /

NMOSD: Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen / RA: rheumatoide Arthritis

Diagnostics: wichtige Meilensteine im ersten Quartal 2023

Die Division Diagnostics führte im ersten Quartal wichtige Produkte in den Bereichen Onkologie und Virologie ein.



Produkt Meilenstein Zulassungsprozess IDH1-R132H- und ATRX-

Antikörper

Hirnkrebs Einführung von zwei neuen Assays (Antikörpern) zur Identifizierung klinisch relevanter Mutationen bei Hirnkrebs



Jüngste Fortschritte in der Krebsgenomik haben das wissenschaftliche Verständnis für molekulare Veränderungen bei Hirnkrebs vertieft und ermöglichen eine spezifischere Diagnose

Ein besseres Verständnis des Mutationsstatus des IDH1- und des ATRX-Gens bei Hirnkrebs-Patienten ermöglichen fundiertere klinische Entscheidungen und können die Therapieergebnisse verbessern

Die Antikörper IDH1 R132H und ATRX sind die neusten Zugänge im Neuropathologie-Portfolio von Roche, das 29 Biomarker enthält Weitere Informationen: Mitteilung an die Medien (https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2023-02-23) vom 23. Februar (auf Englisch) VirSNiP SARS-CoV-2 Spike F486P

COVID-19 Einführung eines COVID-19-PCR-Tests zum Nachweis der sich schnell verbreitenden Omikron-Subvariante XBB.1.5



Dieser neue Test für die Forschung zielt speziell auf die Omikron-Subvariante XBB.1.5 ab und wird auf den Echtzeit-PCR-Plattformen LightCycler 480 II und cobas z 480 durchgeführt

Die Testergebnisse können dazu beitragen, die Abstammungslinie des Virus genau zu verfolgen, und Erkenntnisse über Epidemiologie sowie Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit liefern Die Weltgesundheitsorganisation ist besorgt über die hohe Übertragbarkeit und den Vermehrungsgrad von XBB.1.5 Weitere Informationen: Mitteilung an die Medien (https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2023-01-26) vom 26. Januar (auf Englisch) Kooperationen Elecsys Amyloid Plasma Panel

Alzheimer-Krankheit Zusammenarbeit mit Lilly zur Verbesserung der Frühdiagnose der Alzheimer-Krankheit



Roche und Lilly werden bei der Entwicklung des Elecsys Amyloid Plasma Panel zusammenarbeiten

Das Panel hat seine klinische Leistung unter Beweis gestellt und wird derzeit zusätzlich untersucht, um die klinische Validierung sicherzustellen Sobald zugelassen, könnte das Panel das medizinische Fachpersonal dabei unterstützen, den Weg zur Diagnose für mehr Patientinnen und Patienten zu vereinfachen Weitere Informationen: Mitteilung an die Medien (https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2023-03-22) vom 22. März (auf Englisch)

Verkäufe der Division Diagnostics

Verkäufe Millionen CHF In % der Verkäufe Veränderung in % Januar-März 2023 2023 2022 2023 2022 CER CHF Division Diagnostics 3 623 5 286 100,0 100,0 -28 -31 Kundenbereiche3 Core Lab 1 928 1 896 53,1 35,9 7 2 Molecular Lab 593 1 189 16,4 22,5 -48 -50 Point of Care 397 1 466 11,0 27,7 -72 -73 Diabetes Care 376 417 10,4 7,9 -5 -10 Pathology Lab 329 318 9,1 6,0 7 3 Regionen Europa, Nahost, Afrika 1 253 1 902 34,6 35,9 -30 -34 Nordamerika 1 029 1 705 28,4 32,2 -39 -40 Asien-Pazifik 1 098 1 395 30,3 26,5 -15 -21 Lateinamerika 243 284 6,7 5,4 -8 -14

Über Roche

Roche wurde 1896 in Basel, Schweiz, als einer der ersten industriellen Hersteller von Markenarzneimitteln gegründet und hat sich zum weltweit grössten Biotechnologieunternehmen und zum globalen Marktführer in der In-vitro-Diagnostik entwickelt. Das Unternehmen strebt nach wissenschaftlicher Exzellenz, um Medikamente und Diagnostika zu entdecken und zu entwickeln, die das Leben von Menschen auf der ganzen Welt verbessern und retten. Wir sind ein Pionier auf dem Gebiet der personalisierten Medizin und wollen die Art und Weise, wie die Gesundheitsversorgung erbracht wird, weiter voranbringen, um einen noch grösseren Nutzen zu erzielen. Damit jeder Mensch die bestmögliche Behandlung erhält, arbeiten wir mit vielen Partnern zusammen und kombinieren unsere Stärken in den Bereichen Diagnostik und Pharma mit Erkenntnissen von Daten aus der klinischen Praxis.

In Anerkennung unserer konsequent langfristigen Ausrichtung wurde Roche von den Dow Jones Sustainability Indices zum dreizehnten Mal in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen der Pharmabranche ausgezeichnet. Dieser Erfolg ist auch auf unser Engagement zurückzuführen, gemeinsam mit lokalen Partnern den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern.

Genentech in den USA gehört vollständig zur Roche-Gruppe. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical, Japan.

Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com .

Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt.

Referenzen

[1[ Soweit nicht anders angegeben, sind alle Wachstumsraten und Vorjahresvergleiche zu konstanten Wechselkursen (CER = Constant Exchange Rates) berechnet (Durchschnittswerte für 2022) und alle angegebenen Gesamtbeträge in CHF ausgewiesen.

[2] Vor dem Jahr 2015 eingeführte Medikamente.

[3] Core Lab: diagnostische Lösungen in den Bereichen Immunoassays, klinische Chemie und CustomBiotech

Point of Care: diagnostische Lösungen in Notaufnahmen, Arztpraxen oder direkt bei den Patientinnen und Patienten

Molecular Lab: diagnostische Lösungen für den Nachweis und die Überwachung in Zusammenhang mit Krankheitserregern, Blutspenden, sexueller Gesundheit und Genomik

Diabetes Care: integriertes personalisiertes Diabetesmanagement

Pathology Lab: diagnostische Lösungen für Gewebebiopsien und Begleittests

Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen. Diese können unter anderem erkennbar sein an Ausdrücken wie «sollen», «annehmen», «erwarten», «rechnen mit», «beabsichtigen», «anstreben», «zukünftig», «Ausblick» oder ähnlichen Ausdrücken sowie der Diskussion von Strategien, Zielen, Plänen oder Absichten usw. Die künftigen tatsächlichen Resultate können wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument abweichen, dies aufgrund verschiedener Faktoren wie zum Beispiel: (1) Preisstrategien und andere Produktinitiativen von Konkurrenten; (2) legislative und regulatorische Entwicklungen sowie Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds; (3) Verzögerung oder Nichteinführung neuer Produkte infolge Nichterteilung behördlicher Zulassungen oder anderer Gründe; (4) Währungsschwankungen und allgemeine Entwicklung der Finanzmärkte; (5) Risiken in der Forschung, Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte oder neuer Anwendungen bestehender Produkte, einschliesslich (nicht abschliessend) negativer Resultate von klinischen Studien oder Forschungsprojekten, unerwarteter Nebenwirkungen von vermarkteten oder Pipeline- Produkten; (6) erhöhter behördlicher Preisdruck; (7) Produktionsunterbrechungen; (8) Verlust oder Nichtgewährung von Schutz durch Immaterialgüterrechte; (9) rechtliche Auseinandersetzungen und behördliche Verfahren; (10) Abgang wichtiger Manager oder anderer Mitarbeitender und (11) negative Publizität und Berichterstattung. Die Aussage betreffend das Gewinnwachstum pro Titel ist keine Gewinnprognose und darf nicht dahingehend interpretiert werden, dass der Gewinn von Roche oder der Gewinn pro Titel für die aktuelle oder eine spätere Periode die in der Vergangenheit veröffentlichten Zahlen für den Gewinn oder den Gewinn pro Titel erreichen oder übertreffen wird.





