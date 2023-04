Der amerikanische Energiekonzern The Williams Companies Inc. (ISIN: US9694571004, NYSE: WMB) schüttet seinen Aktionären am 26. Juni 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,4475 US-Dollar aus (Record date ist der 12. Juni 2023). Seit dem Jahr 1974 zahlt der Konzern bereits eine Dividende an die Aktionäre. Im Januar 2023 wurde die Dividende um 5,3 Prozent auf den aktuellen Betrag erhöht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...