FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Der Dax dürfte am Mittwoch im Nachgang der Wall Street einige Punkte abgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,45 Prozent tiefer auf 15 800 Punkte. In New York hatten erneute Sorgen um den Bankensektor am Vorabend die Kurse belastet. Die hiesigen Börsen dürften dies nun nachvollziehen, denn die meisten Verluste gab es in den USA erst nach dem europäischen Handelsschluss. Vor allem die technologielastige Nasdaq-Börse hatte am Dienstag in New York nachgegeben. Zwar sind die Voraussetzungen für den Tech-Sektor am Mittwoch wegen überzeugender Quartalsberichte von Microsoft und Alphabet etwas besser, doch die konjunkturelle Zuversicht bleibt gedämpft nach erneut schlechten Nachrichten von der US-Regionalbank First Republic.

USA: - SCHWACH - In die US-Börsen ist am Dienstag nach einem weitgehend stabilen Verlauf Druck gekommen. Anleger zeigten sich zunehmend nervöser angesichts der nachbörslich erwarteten Zahlen der Techgiganten Microsoft und der Google-Mutter Alphabet. Der Quartalsbericht der US-Regionalbank First Republic entfachte außerdem erneut Sorgen um den US-Bankensektor. Zudem enttäuschte der Paketdienst UPS mit einem vorsichtigeren Ausblick. Eine deutliche Eintrübung der Verbraucherstimmung im April tat ein Übriges. Der Dow Jones gab um 1,02 Prozent auf 33 530,83 Punkte nach.

ASIEN: - OHNE EINHEITLICHE RICHTUNG - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Japan sank der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,9 Prozent. Der CSI-Index in China mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen fiel zuletzt um 0,15 Prozent. Der technologiewertelastige Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong legte hingegen um 0,6 Prozent zu.



DAX 15872,13 0,05

XDAX 15794,60 -0,58

EuroSTOXX 50 4377,85 -0,54

Stoxx50 4071,56 -0,07



DJIA 33530,83 -1,02

S&P 500 4071,63 -1,58

NASDAQ 100 12725,11 -1,89°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 135,15 -0,14%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,0981 0,08

USD/Yen 133,5660 -0,17

Euro/Yen 146,6755 -0,08°



ROHÖL:





Brent 81,10 0,33 USD WTI 77,51 0,44 USD°

