DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STABILITÄTSPAKT - Die Bundesregierung ist mit ihrem Vorhaben gescheitert, bei der geplanten Reform des Euro-Stabilitätspaktes feste Ziele für den Schuldenabbau durchzusetzen. Das zeigt ein Entwurf, den die EU-Kommission am Mittwoch präsentieren will und der dem Handelsblatt vorliegt. Statt hoch verschuldete Euro-Staaten darauf zu verpflichten, ihre Staatsverschuldung um einen Prozentpunkt pro Jahr zu verringern, wie es Deutschland vorgeschlagen hatte, will die Kommission länderspezifische Schuldenabbaupläne vereinbaren. Die Schuldenregeln sollten "einfacher, transparenter und effektiver" werden, schreibt die Kommission - und damit besser durchsetzbar. (Handelsblatt)

PFLEGEREFORM - Die FDP drängt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu einer umfassenden Pflegereform, um die drastischen Kostensteigerungen einzudämmen. Zu Bild sagte die pflegepolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Nicole Westig, Lauterbach müsse endlich mehr Tempo machen. "Wenn wir nicht endlich umsteuern hin zu mehr Kapitaldeckung, wird die Finanzierung der Pflege zu einem Fass ohne Boden. Jedes Jahr stehen wir erneut vor der Frage: Wo soll das Geld herkommen?" Die FDP fordere ein schlüssiges Gesamtkonzept für eine nachhaltige und generationengerechte Finanzierung, sagte Westig. (Bild)

SPARSAMER STAAT - Fast zwei Drittel der Bevölkerung Deutschlands sind laut einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach für die Frankfurter Allgemeine Zeitung der Ansicht, dass die finanzielle Lage des Staates nicht gut sei. Die Reaktion darauf sollte nach Ansicht von 58 Prozent der Befragten in einer Verringerung der Staatsausgaben bestehen. Allerdings gaben jeweils deutliche Mehrheiten an, dass trotz der schwierigen Finanzlage bei kostspieligen Vorhaben wie der Förderung des sozialen Wohnungsbaus (77 Prozent), der stärkeren Förderung von Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Kinder (71 Prozent) oder Ausbau und nicht gespart werden solle. Sparpotential sahen jeweils deutliche Mehrheiten bei den Ausgaben für Beamte und staatliche Verwaltung (82 Prozent), Subventionen für wirtschaftlich nicht lebensfähige Wirtschaftszweige (68 Prozent), Unterstützung von Flüchtlingen (62 Prozent) und Entwicklungshilfe (61 Prozent). (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

BAYERN - Bayern erhöht den Druck auf den Bund, sich stärker an den migrationsbedingten Kosten zu beteiligen. "Von der Integrationsministerkonferenz erwarte ich mir einen klaren Schulterschluss aller Länder gegenüber dem Bund, dass dieser endlich seiner finanziellen Verantwortung gerecht wird", sagte Bayerns Innenstaatssekretär Sandro Kirchner (CSU) der Welt. "Die derzeitige finanzielle Unterstützung der Bundesregierung für Asyl und Integration ist völlig unzureichend." Erhebungen aller Länder hätten gezeigt, dass die Mittel, die der Bund für 2022 und 2023 gewähre, "nur einen Bruchteil der Kosten decken". In diesem Jahr sinke der Bundesanteil "sogar auf unter 20 Prozent". (Welt)

BRÜSSEL - Brüssel bereitet sich darauf vor, einen deutschen Vorstoß abzulehnen, wonach die Mitgliedstaaten verpflichtet werden sollen, jährliche Ziele für den Schuldenabbau einzuhalten, während die Europäische Kommission eine Überarbeitung der EU-Haushaltsregeln vorbereitet. Der Gesetzesentwurf, den die Kommission heute vorlegen wird, sieht vor, dass die Mitgliedstaaten ihre Staatsverschuldung innerhalb von vier Jahren abbauen müssen - eine strengere Vorgabe als ursprünglich von Brüssel vorgeschlagen. Die Regeln werden jedoch nicht den Forderungen des deutschen Finanzministers Christian Lindner entsprechen, der auf eine strengere Haushaltsregelung gedrängt hat. (Financial Times)

