MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Die Deutsche Börse dürfte überzeugende Geschäftszahlen für das erste Quartal vorlegen, getragen von einem starken Handelsgeschäft, steigenden Zinserträgen aber auch organischem Wachstum. Alle Segmente sollten zum Wachstum beigetragen haben. Die Ziele für das laufende Jahr erscheinen bereits aktuell konservativ. Unternehmenskäufe bleiben weiter Thema, auch wenn der Konzern nun bereits seit mehr als einem Jahr keine Transaktion mehr bekannt gegeben hat. Die Deutsche Börse sollte sowohl bei den Nettoerlösen wie auch auf der Ergebnisseite stark zugelegt haben. Profitiert haben dürfte der Börsenbetreiber vom gestiegenen Absicherungsbedarf in Folge der durch die jüngste Bankenkrise ausgelöste Volatilität an den Finanzmärkten, aber auch organisch wird der Börsenbetreiber wohl kräftig zugelegt haben. Einen wichtigen Wachstumsbeitrag sollten die Nettozinserträge auf Kundeneinlagen bei der Tochter Clearstream geleistet haben. Einen kleinen Unsicherheitsfaktor stellt die Entscheidung eines US-Gerichts dar, wonach den klagenden Gläubigern des Iran Vermögenswerte von rund 1,7 Milliarden Dollar zustehen, die der iranischen Zentralbank zugerechnet werden und von Clearstream verwahrt werden.

DEUTSCHE BÖRSE (19:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Nettoerlöse 1.207 +14% 17 1.062 Operative Kosten 453 +11% 16 407 EBITDA 753 +10% 16 687 Ergebnis nach Steuern/Dritten 480 +14% 3 421 Ergebnis je Aktie 2,51 +10% 17 2,29

AUSBLICK UNTERNEHMEN

SYMRISE (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Wachstum in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz Konzern 1.216 +11% 8 1.091 - Scent & Care 453 +8% 8 419 - Taste, Nutrition & Health 763 +14% 8 671 Organisches Wachstum Konzern 8,3 -- 8 8,3 - Scent & Care 4,6 -- 8 4,9 - Taste, Nutrition & Health 10,6 -- 8 10,5

PUMA (08:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz 2.160 +13% 11 1.912 EBIT 169 -14% 11 196 EBIT-Marge 7,8 -- -- 10,2 Ergebnis nach Steuern/Dritten 102 -16% 7 121 Ergebnis je Aktie 0,68 -16% 6 0,81

Weitere Termine:

07:30 DE/Beiersdorf AG, Umsatz 1Q (08:30 PK und Analystenkonferenz zusammen)

07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 1Q

07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q

07:30 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Trading Update 1Q

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q

08:00 DE/MTU Aero Engines AG, ausführliches Ergebnis 1Q (09:30 PK)

08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Statement 1Q

08:00 IE/CRH plc, Trading Update

08:00 DE/Wintershall Dea AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK)

08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1Q

08:20 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q

10:30 DE/Hochtief AG, HV

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q

15:00 LU/RTL Group SA, HV (und Geschäftsbericht)

17:40 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 1Q

18:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 1Q

22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q

23:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

First Sensor AG 0,47 EUR ING Groep 0,389 EUR L'Oreal 6,00 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator Mai PROGNOSE: -27,8 Punkte zuvor: -29,5 Punkte - FR 08:45 Verbrauchervertrauen April PROGNOSE: 82 zuvor: 81 - US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.930,00 +0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.112,50 +0,5% E-Mini-Future Nsdq-100 12.983,00 +1,4% Nikkei-225 28.435,02 -0,6% Schanghai-Composite 3.266,73 +0,1% Hang-Seng-Index 19.759,82 +0,7% +/- Ticks Bund-Future 135,14% -20 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.872,13 +0,1% DAX-Future 15.923,00 -0,6% XDAX 15.794,60 -0,6% MDAX 27.546,69 -0,7% TecDAX 3.274,23 -0,8% EuroStoxx50 4.377,85 -0,5% Stoxx50 4.071,56 -0,1% Dow-Jones 33.530,83 -1,0% S&P-500-Index 4.071,63 -1,6% Nasdaq-Comp. 11.799,16 -2,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,34% +190

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer etwas leichteren Eröffnung rechnen Marktteilnehmer an den Aktienmärkten. Der DAX dürfte Richtung 15.800 abrutschen, heißt es. "Dabei dürften Technologiewerte nach den starken Zwischenberichten von Alphabet und Microsoft den Markt europaweit outperformen, und auch die Telekomkonzerne dürften mit ihrem Cloudgeschäft profitieren", so ein Marktteilnehmer. Sowohl Microsoft als auch Alphabet legten nachbörslich kräftig zu. Aber auch am Gesamtmarkt sei kein großer Druck zu erwarten. "Der jüngste kräftige Rückgang der Ölpreise und der Rückgang der Renditen sollten die Stimmung schnell stützen", so der Marktteilnehmer.

Eückblick: Uneinheitlich - Einerseits setzten schwache Konjunkturerwartungen die Rohstoff- und die Ölwerte unter Druck, auch die Bankentitel notierten überwiegend schwach. Andererseits führten fallende Anleihenrenditen zu einem Run in defensive Werte vor allem aus der Pharmabranche. Nach schwachen US-Daten fiel die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe um 12 Basispunkte auf 2,37 Prozent. Die Zinskurve wurde dadurch noch inverser. Der Stoxx-Banken-Index sank um 2,2 Prozent, und die schwachen Bankentitel setzten auch den Euro-Stoxx-50 unter Druck. Die bereinigten Erstquartalszahlen der UBS (-2,2%) sind nach Einschätzung der Citigroup im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Für Enttäuschung sorgten indes die hohen Rückstellungen für Rechtsfälle. Nach guten Geschäftszahlen gewannen ABB 3,5 Prozent. Als "solide" wurden die Umsätze von Nestle (+0,7%) eingestuft. Als uneinheitlich stufte die Citigroup die Erstquartalszahlen von Anglo American (-3,4%) ein. Der Stoxx-Index der Rohstoff- und Grundstoffwerte fiel um fast 3 Prozent und damit noch etwas stärker als der Index der Bankentitel.

DAX/MDAX/TECDAX

Uneinheitlich - Nach schwachen UPS-Geschäftszahlen fielen Deutsche Post um 2,5 Prozent. SAP stiegen dagegen mit weiteren Kurszielerhöhungen um 2,3 Prozent und Siemens legten nach guten Geschäftszahlen von ABB 1,2 Prozent zu. Nach Volvo und Traton hatte auch Daimler Truck (+2,9%) ein starkes Quartal vermeldet. Die Analysten von Jefferies stuften die ersten Zahlen als "rundum besser" ein. Für Jungheinrich ging es um 12,5 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen seinen Ausblick angehoben hatte. Thyssenkrupp gaben dagegen mit dem Rücktrittsgesuch der Vorstandschefin Martina Merz weitere 2,8 Prozent ab. Fielmann wiederum stiegen um 7,4 Prozent, Berenberg hatte die Verkaufsempfehlung zurückgezogen.

XETRA-NACHBÖRSE

Varta wurden 1,4 Prozent niedriger getaxt. Der angeschlagene Batteriehersteller hat vergangenes Jahr einen hohen Verlust eingefahren und will weltweit 800 Jobs streichen. Der Konzernverlust wird 2022 bei etwa 200 Millionen Euro erwartet. Im Vorjahr hatte die Varta AG noch 126 Millionen Euro verdient. Eckert & Ziegler hat im ersten Quartal bei höheren Umsätzen weniger verdient. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte das Unternehmen. Die Aktie zeigte sich wenig verändert.

USA - AKTIEN

Leichter - Die jüngste Welle an Unternehmenszahlen hat nicht durchweg überzeugt. Hinzu kamen schwache Verbraucherdaten. Dies habe erneut Sorgen vor einer Rezession geschürt, hieß es. Pepsico stiegen um 2,3 Prozent. Der Getränkehersteller hatte die Erwartungen des Markts geschlagen. Spotify (+5,1%) verfehlte zwar die eigene Umsatzprognose und rutschte in die Verlustzone, überzeugte aber mit einer überraschend hohen Zahl an Abonnenten. Deutlich schlechter als erwartet hatte die First Republic Bank (-49,4%) abgeschnitten. Besonders der Abzug von Einlagen verschreckte. Verizon (+0,5%) hatte zwar im Auftaktquartal mehr verdient als erwartet, enttäuschte jedoch mit dem Umsatz. Die Zahlen des Logistikkonzerns UPS (-10,0%) enthielten Licht und Schatten, für das Geschäftsjahr zeigte sich das Unternehmen pessimistischer. GM gaben trotz angehobenem Ausblick 4,0 Prozent ab. GE (-1,7%) hatte ebenfalls positiv überrascht. GE Healthcare Technologies (-8,4%) hatte zwar die Erwartungen übertroffen, den Ausblick aber nur bekräftigt. 3M (-0,7%) setzt in einem neuen tiefgreifenden Restrukturierungsprogramm den Rotstift an. Dow (-5,2%) hatte einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang verbucht.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,93 -15,3 4,09 -48,7 5 Jahre 3,43 -14,7 3,58 -57,2 7 Jahre 3,41 -12,5 3,53 -56,3 10 Jahre 3,39 -10,7 3,49 -49,3 30 Jahre 3,65 -6,1 3,71 -32,2

Die Ungewissheit über die weiteren Konjunkturaussichten trieb Anleger in den vermeintlich sicheren Anleihehafen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0978 +0,0% 1,0976 1,0984 +2,6% EUR/JPY 146,61 -0,1% 146,78 147,22 +4,5% EUR/CHF 0,9783 -0,0% 1,1213 0,9794 -1,2% EUR/GBP 0,8840 -0,0% 0,8843 0,8853 -0,1% USD/JPY 133,55 -0,1% 133,75 134,03 +1,9% GBP/USD 1,2418 +0,1% 1,2410 1,2407 +2,7% USD/CNH 6,9338 -0,1% 6,9407 6,9415 +0,1% Bitcoin BTC/USD 28.351,15 +0,3% 28.263,29 27.430,82 +70,8%

Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar freundlich. Der Dollar-Index stieg um 0,5 Prozent. Angesichts von Anzeichen einer Konjunkturabschwächung schienen sich Anleger in die vermeintliche Sicherheit des US-Dollar zu flüchten, hieß es. Bis zu den Zinsentscheidungen von Fed und EZB in der kommenden Woche dürfte sich nicht mehr viel tun, erwartete Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank.

Der Dollarindex gibt im asiatisch geprägten Handel am Morgen 0,1 Prozent nach. Der japanische Yen neigt derweil weiter zur Stärke, er ist als vermeintlich sicherer Anlagehafen weiterhin gesucht.

Laut Praefcke wird der Markt irgendwann realisieren, dass der Mechanismus "Zins hoch, Wirtschaft runter" nicht nur für die USA gilt, sondern auch in der Eurozone greife. Insofern sollte man allen restriktiven Kommentaren von EZB-Falken zum Trotz nicht vergessen, dass auch in der Eurozone der Zinszyklus irgendwann dem Ende entgegenlaufe und die Tauben im Rat irgendwann wieder mehr Gehör fänden, wenn sich die Daten in der Eurozone verschlechterten.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,51 77,07 +0,6% +0,44 -3,4% Brent/ICE 81,08 80,77 +0,4% +0,31 -4,4%

Die Ölpreise verzeichneten Abgaben. Belastend wirkten der festere Dollar und rezessive Nachfragesorgen. Die Preise für die Sorten WTI und Brent fielen um bis zu 2,4 Prozent.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.995,15 1.997,48 -0,1% -2,33 +9,4% Silber (Spot) 24,98 25,03 -0,2% -0,04 +4,3% Platin (Spot) 1.097,25 1.090,85 +0,6% +6,40 +2,7% Kupfer-Future 3,88 3,85 +0,8% +0,03 +1,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis profitierte etwas von den sinkenden Renditen. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,4 Prozent.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

US-ROHÖLLAGERBESTAND

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 6,1 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 2,7 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,9 Millionen Barrel nach minus 1,0 Millionen eine Woche zuvor.

INFLATION AUSTRALIEN

1Q Verbraucherpreise +1,4% gg Vorquartal (PROGNOSE: +1,3%)

1Q Verbraucherpreise +7,0% gg Vorjahr (PROGNOSE: +6,9%)

ASYLPOLITIK LITAUEN

Das litauische Parlament hat ein umstrittenes Gesetz verabschiedet, mit dem Asylbewerber an der Grenze abgewiesen werden können.

BASF

Die Tochter Wintershall Dea und ihre Partner Harbour Energy und Sapura OMV sind im Kan-Prospekt im Block 30, vor der Küste Mexikos auf ein bedeutendes Ölvorkommen gestoßen. Ersten Schätzungen zufolge, handelt es sich um eine Lagerstätte in einer Größenordnung von 200 bis 300 Millionen Barrel Öläquivalenten, wie Wintershall mitteilte. Das Vorkommen befindet sich in den flachen Gewässern des Sureste-Beckens.

KION

S&P Global Ratings hat die Bonität von Kion mit "BBB-" bestätigt. Das Rating sei zwar von der Beobachtungsliste genommen worden, der negative Ausblick habe aber Bestand. Kion könne die Profitabilität bis 2024 wieder herstellen, dank sich stabilisierender Lieferketten, reduzierter Kosteninflation, Kostenmaßnahmen und dem Auslaufen von Altaufträgen im Laufe des Jahres 2023. Die Marktbedingungen und die makroökonomischen Aussichten seien jedoch nach wie vor mit Risiken behaftet.

ECKERT & ZIEGLER

hat im ersten Quartal bei höheren Umsätzen weniger verdient. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte die im TecDAX und SDAX gelistete Medizintechnikfirma. Der Umsatz stieg in den drei Monaten auf rund 58 Millionen von 50 Millionen Euro. Der Nettogewinn sank auf etwa 4,7 Millionen von 6,6 Millionen Euro.

VARTA

hat vergangenes Jahr einen hohen Verlust eingefahren und will weltweit nun etwa 800 Jobs streichen. Der Konzernverlust wird 2022 bei etwa 200 Millionen Euro erwartet. Der Grund dafür sei eine Abschreibung auf das Sachanlagevermögen, insbesondere für das Segment Lithium-Ion Coinpower für Knopfzellen. Im Vorjahr hatte Varta noch 126 Millionen Euro verdient. Wie das Unternehmen weiter mitteilte, wurde das prognostizierte Ziel beim bereinigten EBITDA übertroffen: Nach vorläufigen Zahlen liege das bereinigte EBITDA bei 69,5 (Vorjahr: 283) Millionen Euro. In Aussicht gestellt hatte Varta 55 Millionen bis 60 Millionen Euro.

VONOVIA

hat eine Minderheitsbeteiligung von 30 Prozent für 1 Milliarde Euro an Apollo Global Management verkauft. Der Private-Equity-Investor werde für Versicherungsunternehmen und andere langfristig orientierte Anleger 30 Prozent an der süddeutschen Wohnimmobiliengesellschaft erwerben und ein "verlässlicher Joint-Venture-Partner", teilte Vonovia mit.

VIESSMANN

Der hessische Heizungsbauer verkauft seine Klimatechniksparte für 12 Milliarden Euro an den US-Konzern Carrier Global. Durch den Zusammenschluss des Geschäftsbereichs Climate Solutions mit Carrier entstehe "ein globaler Champion für intelligente Klima- und Energielösungen" mit rund 45.000 Mitarbeitenden und einem Gesamtumsatz von mehr als 17 Milliarden US-Dollar, teilte das Familienunternehmen mit. Die Sparte umfasst auch das Geschäft mit Wärmepumpen, die in der von der Bundesregierung geplanten Wärmewende Gas- und Ölheizungen ersetzen sollen.

BRITISH AMERICAN TOBACCO

hat in den USA eine Einigung über die Beilegung von Ermittlungen zu seinen Geschäftsaktivitäten in Nordkorea von 2007 bis 2017 erzielt. Der Zigarettenhersteller teilte mit, dass die Vereinbarung mit dem US-Justizministerium und dem Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums keine Auswirkungen auf die Prognose für 2023 haben wird. Es ging dabei um Ermittlungen wegen des Verdachts von Sanktionsverstößen.

CARREFOUR

hat seinen Umsatz im ersten Quartal um 13 Prozent auf 22,07 Milliarden Euro gesteigert und den Ausblick für 2023 bestätigt. Auf vergleichbarer Basis wuchs der Umsatz von Carrefour um 12 Prozent.

KERING

erzielte im ersten Quartal einen Gesamtumsatz von 5,08 Milliarden Euro, der auf vergleichbarer Basis um 1 Prozent höher lag als die 4,96 Milliarden im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Die wichtige Marke Gucci trug 2,62 Milliarden Euro bei und blieb damit auf dem Niveau des Vorjahres, lag aber leicht über den Prognosen der Analysten.

TELEKOM AUSTRIA

ist im ersten Quartal bei Umsatz und Gewinn gewachsen und hat den Jahresausblick bestätigt. Der Gesamtumsatz stieg im Jahresvergleich um 8 Prozent auf 1,258 Milliarden Euro. Das EBITDA kletterte um 1 Prozent auf 436 Millionen Euro. Das Nettoergebnis erhöhte sich infolgedessen um 3 Prozent, hier nannte das Unternehmen zunächst keine konkrete Zahl. Das Ergebnis je Aktie blieb mit 0,20 Euro konstant. Der Vorstand bestätigte seine Prognose, wonach der Umsatz 2023 um 4 Prozent steigen soll und die Investitionen ohne Frequenzen und M&A 950 Millionen Euro erreichen soll.

VINCI

hat ihre Jahresprognosen bestätigt, nachdem der Umsatz im ersten Quartal auf 15 (Vorjahr: 12,85) Milliarden Euro gestiegen ist. Das Umsatzplus entspricht einem Anstieg um 17 Prozent auf tatsächlicher und 14 Prozent auf vergleichbarer Basis. Der Auftragseingang stieg von 12,5 Milliarden auf 15,5 Milliarden Euro, während der Auftragsbestand Ende März um 10 Prozent auf 60,3 Milliarden Euro zunahm. Für das Gesamtjahr erwartet Vinci weiterhin einen höheren Umsatz und ein höheres Betriebsergebnis, während der Nettogewinn leicht über dem des Vorjahres liegen dürfte.

ALPHABET

Der Google-Mutterkonzern hat im ersten Quartal 2023 das zweite Quartal infolge niedrigere Werbeeinnahmen erzielt. Zudem sackte der Gewinn des US-Konzerns ab. Analysten haben allerdings sowohl bei den Einnahmen als auch beim Gewinn einen stärkeren Rückgang befürchtet. Alphabet kündigte auch einen Aktienrückkauf im Volumen von bis 70 Milliarden US-Dollar an.

MICROSOFT

hat im dritten Geschäftsquartal sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Gestützt wurde der US-Konzern von seiner Azure Cloud-Computing-Plattform, wo das Wachstum über den Schätzungen lag.

TEXAS INSTRUMENTS

Eine schwächere Nachfrage in vielen Endmärkten hat dem US-Chiphersteller im ersten Quartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang beschert. Eine gute Nachfrage habe allein das Automobilsegment gezeigt. Der Ausblick auf das laufende Quartal fiel schwächer als am Markt erwartet aus.

SK HYNIX

hat im ersten Quartal den Verlust zum Vorquartal verringert. Der südkoreanische Hersteller von Speicherchips verzeichnete einen Nettoverlust von 2,585 Billionen Won in den Monaten Januar bis März - nach einem revidierten Verlust von 3,721 Billionen in den drei Monaten zuvor. Das Minus fiel damit geringer aus als die Konsensprognose von 3,141 Billionen Won hatte erwarten lassen.

VISA

Der Kreditkartenanbieter hat in seinem zweiten Geschäftsquartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Der Nettoumsatz kletterte um 11 Prozent auf 8,0 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen meldete für das im März endende Quartal einen Gewinnanstieg auf 4,4 (Vorjahr: 3,65) Milliarden Dollar bzw. 2,09 Dollar bereinigt je Aktie.

