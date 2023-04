DJ Cairn Homes Plc Transaction in Own Shares

26 April 2023

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 25 April 2023 it purchased a total of 180,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange 120,000 60,000 Number of ordinary shares purchased EUR1.0200 GBP0.9050 Highest price paid (per ordinary share) Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.0140 GBP0.8970 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.0172 GBP0.9012

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 3 March 2023.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 681,648,448 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP

Euronext Dublin

Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 2,800 1.0200 XDUB 09:35:26 00027642495TRDU1 60 1.0200 XDUB 09:35:26 00027642494TRDU1 352 1.0200 XDUB 09:35:26 00027642499TRDU1 2,468 1.0200 XDUB 09:35:26 00027642498TRDU1 595 1.0200 XDUB 09:35:26 00027642497TRDU1 2,468 1.0200 XDUB 09:35:26 00027642496TRDU1 2,711 1.0200 XDUB 09:35:26 00027642500TRDU1 356 1.0200 XDUB 09:35:26 00027642502TRDU1 3,063 1.0200 XDUB 09:35:26 00027642501TRDU1 2,301 1.0200 XDUB 09:35:26 00027642503TRDU1 28 1.0200 XDUB 09:35:26 00027642505TRDU1 406 1.0200 XDUB 09:35:26 00027642504TRDU1 2,336 1.0200 XDUB 09:44:48 00027642642TRDU1 2,404 1.0200 XDUB 10:15:34 00027642859TRDU1 4,918 1.0200 XDUB 10:15:34 00027642855TRDU1 2,330 1.0200 XDUB 10:15:34 00027642854TRDU1 4,648 1.0140 XDUB 11:15:49 00027643137TRDU1 2,823 1.0140 XDUB 11:50:34 00027643249TRDU1 4,718 1.0160 XDUB 11:58:49 00027643352TRDU1 5,108 1.0140 XDUB 11:58:49 00027643353TRDU1 90 1.0140 XDUB 12:37:36 00027643648TRDU1 775 1.0180 XDUB 12:52:19 00027643812TRDU1 1,622 1.0180 XDUB 12:52:19 00027643811TRDU1 512 1.0180 XDUB 12:53:27 00027643819TRDU1 137 1.0180 XDUB 12:53:27 00027643818TRDU1 1,159 1.0180 XDUB 12:57:22 00027643831TRDU1 1,216 1.0180 XDUB 12:57:22 00027643830TRDU1 45 1.0180 XDUB 13:11:45 00027643898TRDU1 90 1.0180 XDUB 13:11:55 00027643900TRDU1 2,639 1.0180 XDUB 13:11:55 00027643901TRDU1 1,052 1.0180 XDUB 13:26:54 00027643972TRDU1 252 1.0180 XDUB 13:26:54 00027643973TRDU1 90 1.0180 XDUB 13:26:59 00027643974TRDU1 1,297 1.0180 XDUB 13:27:00 00027643975TRDU1 1,824 1.0180 XDUB 13:41:00 00027644056TRDU1 806 1.0180 XDUB 13:41:00 00027644055TRDU1 90 1.0180 XDUB 13:52:25 00027644109TRDU1 828 1.0180 XDUB 13:53:01 00027644130TRDU1 94 1.0200 XDUB 13:59:56 00027644156TRDU1 845 1.0200 XDUB 13:59:56 00027644155TRDU1 2,374 1.0200 XDUB 14:00:58 00027644159TRDU1 543 1.0200 XDUB 14:11:49 00027644217TRDU1 331 1.0200 XDUB 14:11:49 00027644216TRDU1 1,264 1.0200 XDUB 14:11:49 00027644215TRDU1 180 1.0200 XDUB 14:11:49 00027644214TRDU1 327 1.0200 XDUB 14:11:49 00027644213TRDU1 1,073 1.0200 XDUB 14:22:58 00027644340TRDU1 1,333 1.0200 XDUB 14:22:58 00027644339TRDU1 136 1.0200 XDUB 14:31:18 00027644486TRDU1 2,554 1.0200 XDUB 14:31:18 00027644485TRDU1 90 1.0180 XDUB 14:34:45 00027644526TRDU1 2,372 1.0180 XDUB 14:37:15 00027644554TRDU1 2,392 1.0180 XDUB 14:37:15 00027644553TRDU1 2,302 1.0180 XDUB 14:37:15 00027644552TRDU1 2,212 1.0180 XDUB 14:37:15 00027644551TRDU1 90 1.0180 XDUB 14:37:15 00027644550TRDU1 90 1.0140 XDUB 15:02:03 00027644941TRDU1 885 1.0140 XDUB 15:10:43 00027645073TRDU1 3,125 1.0140 XDUB 15:26:07 00027645290TRDU1 1,634 1.0140 XDUB 15:26:07 00027645288TRDU1 3 1.0140 XDUB 15:26:07 00027645286TRDU1 5 1.0140 XDUB 15:26:07 00027645284TRDU1 90 1.0140 XDUB 15:26:07 00027645282TRDU1 11 1.0140 XDUB 15:26:07 00027645293TRDU1 2,589 1.0140 XDUB 15:26:07 00027645292TRDU1 9,381 1.0140 XDUB 15:26:07 00027645294TRDU1 404 1.0140 XDUB 15:49:11 00027645625TRDU1 497 1.0140 XDUB 15:49:11 00027645624TRDU1 938 1.0140 XDUB 15:49:11 00027645623TRDU1 271 1.0140 XDUB 15:49:11 00027645622TRDU1 11 1.0160 XDUB 16:27:50 00027646503TRDU1 1,153 1.0160 XDUB 16:27:50 00027646505TRDU1 1,325 1.0160 XDUB 16:27:50 00027646508TRDU1 170 1.0160 XDUB 16:27:50 00027646507TRDU1 976 1.0160 XDUB 16:27:50 00027646506TRDU1 291 1.0160 XDUB 16:27:50 00027646512TRDU1 1,150 1.0160 XDUB 16:27:50 00027646511TRDU1 580 1.0160 XDUB 16:27:50 00027646510TRDU1 815 1.0160 XDUB 16:27:50 00027646509TRDU1 400 1.0160 XDUB 16:27:50 00027646514TRDU1 119 1.0160 XDUB 16:27:50 00027646513TRDU1 1,740 1.0160 XDUB 16:27:50 00027646515TRDU1 411 1.0160 XDUB 16:27:50 00027646516TRDU1 577 1.0160 XDUB 16:27:50 00027646517TRDU1 931 1.0160 XDUB 16:27:50 00027646518TRDU1 2,140 1.0160 XDUB 16:27:50 00027646520TRDU1 221 1.0160 XDUB 16:27:50 00027646519TRDU1 221 1.0160 XDUB 16:27:50 00027646521TRDU1 1,919 1.0160 XDUB 16:27:50 00027646522TRDU1 1,959 1.0160 XDUB 16:27:50 00027646523TRDU1 778 1.0160 XDUB 16:27:50 00027646525TRDU1 181 1.0160 XDUB 16:27:50 00027646524TRDU1 80 1.0160 XDUB 16:27:50 00027646526TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (STG) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 647 0.8970 XLON 09:06:20 00027642141TRDU1 648 0.8970 XLON 09:06:21 00027642142TRDU1 56 0.8980 XLON 09:06:33 00027642143TRDU1 183 0.8980 XLON 09:07:30 00027642154TRDU1 575 0.8980 XLON 09:07:31 00027642155TRDU1 242 0.8980 XLON 09:07:31 00027642158TRDU1 702 0.8980 XLON 09:07:31 00027642157TRDU1 242 0.8980 XLON 09:07:31 00027642156TRDU1 2,420 0.8980 XLON 09:21:31 00027642305TRDU1 2,343 0.9010 XLON 09:33:03 00027642425TRDU1 2,059 0.9020 XLON 10:15:34 00027642862TRDU1 1,299 0.9020 XLON 10:15:34 00027642861TRDU1 220 0.9020 XLON 10:15:34 00027642860TRDU1 490 0.9020 XLON 10:15:34 00027642858TRDU1 2,053 0.9020 XLON 10:15:34 00027642857TRDU1 2,009 0.9020 XLON 10:15:34 00027642856TRDU1 2,261 0.9020 XLON 13:12:31 00027643905TRDU1 2,152 0.9020 XLON 13:12:31 00027643904TRDU1 9,400 0.9020 XLON 13:12:31 00027643903TRDU1 90 0.9030 XLON 14:13:48 00027644233TRDU1 90 0.9030 XLON 14:29:54 00027644467TRDU1 751 0.9050 XLON 14:29:54 00027644466TRDU1 1,581 0.9050 XLON 14:29:54 00027644465TRDU1 390 0.9030 XLON 14:37:31 00027644564TRDU1 103 0.9030 XLON 14:37:55 00027644569TRDU1 2,162 0.9030 XLON 14:37:55 00027644577TRDU1 1,087 0.9030 XLON 14:37:55 00027644576TRDU1 1,972 0.9030 XLON 14:37:55 00027644575TRDU1 91 0.9030 XLON 14:37:55 00027644574TRDU1 3 0.9030 XLON 14:37:55 00027644573TRDU1 229 0.9030 XLON 14:37:55 00027644572TRDU1 1,489 0.9030 XLON 14:37:55 00027644571TRDU1 662 0.9030 XLON 14:37:55 00027644570TRDU1 1,047 0.8990 XLON 15:26:07 00027645279TRDU1 133 0.8990 XLON 15:26:07 00027645278TRDU1 2,058 0.8990 XLON 15:26:07 00027645289TRDU1 381 0.8990 XLON 15:26:07 00027645287TRDU1 1,036 0.8990 XLON 15:26:07 00027645285TRDU1 90 0.8990 XLON 15:26:07 00027645283TRDU1 1,138 0.8990 XLON 15:26:07 00027645281TRDU1 866 0.8990 XLON 15:26:07 00027645280TRDU1 1,602 0.8990 XLON 15:26:07 00027645291TRDU1 2,661 0.9010 XLON 16:19:00 00027646272TRDU1 3,695 0.9010 XLON 16:27:50 00027646504TRDU1 2,338 0.9010 XLON 16:27:50 00027646502TRDU1 479 0.9010 XLON 16:27:50 00027646501TRDU1 1,775 0.9010 XLON 16:27:50 00027646500TRDU1

