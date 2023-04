EQS-News: TeamViewer SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

TeamViewer SE: TeamViewer unterstreicht globale Führungsrolle und Innovationskraft mit Relaunch seiner Remote-Access- und Support-Lösung



26.04.2023 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





TeamViewer unterstreicht globale Führungsrolle und Innovationskraft mit Relaunch seiner Remote-Access- und Support-Lösung Als Teil der Unternehmensstrategie zielt "TeamViewer Remote" darauf ab, das SMB-Geschäft sowie die nicht-kommerzielle Nutzung weiter zu stärken

Neues Benutzererlebnis, zusätzliche Funktionen und verbesserte Produktsicherheit bringen Mehrwert für Geschäftskunden und private Nutzer*innen

TeamViewer Remote baut auf TeamViewers Position als De-facto-Standard für Fernwartung auf und legt mit einem Web-first-Ansatz und erweiterten APIs die Basis für zukünftige Innovationen Göppingen, 26. April 2023 - TeamViewer hat heute die nächste Generation seiner Remote-Access- und Support-Lösung vorgestellt: TeamViewer Remote. Mit optimierter Bedienung, verbessertem Benutzererlebnis und erweiterten Security-Funktionen unterstreicht das neue Produkt den Qualitäts- und Führungsanspruch des Unternehmens, seinen Geschäftskunden die beste Lösung für Remote Connectivity anzubieten. TeamViewer Remote ist der Nachfolger von TeamViewers beliebter Remote-Access- und Support-Lösung, die weltweit von hunderten Millionen Privatpersonen und mehr als 600.000 kleinen und mittelständischen Unternehmen (engl. SMB) genutzt wird. Der Relaunch des bekanntesten Produkts aus dem Portfolio von TeamViewer ist ein wichtiger Meilenstein in der Strategie des Unternehmens, das Wachstum im SMB-Geschäft weiter zu beschleunigen. Dies machte im Jahr 2022 rund 80 Prozent des gesamten Umsatzes von 565,9 Millionen Euro aus. Die wichtigsten Merkmale von TeamViewer Remote sind die neue, intuitive und moderne Benutzeroberfläche, eine einheitliche Web- und Desktop-Anwendung mit einem voll funktionsfähigen Web-Client sowie der vereinfachte Verbindungsaufbau per 1-Click-Session, ähnlich der Teilnahme an einem Online-Meeting. Für erhöhte Sicherheit auf der Plattform können künftig nur registrierte Nutzer*innen eine Support-Session initiieren. Gleichzeitig wird die Herkunft eingehender Verbindungen ausgewiesen und somit transparenter gemacht. Kommerzielle Anbieter wie IT-Service-Anbieter können außerdem die neu integrierten Remote-Monitoring- und Remote-Management-Funktionalitäten nutzen, um alle Geräte einer Organisation effizient und nahtlos verwalten zu können. Oliver Steil, Vorstandsvorsitzender von TeamViewer: "TeamViewers bekanntestes Produkt hat sich zum weltweiten De-facto-Standard für Remote-Access und -Support entwickelt. Für kleine und mittelständische Unternehmen und IT-Expert*innen ist TeamViewer das Werkzeug der Wahl, um in Situationen, in denen es darauf ankommt, intelligent und schnell reagieren zu können. Die Software ermöglicht zudem hunderten Millionen Privatnutzer*innen, ihren Familien und Freunden kostenlos bei IT-Problemen zu helfen. Mit der neuen Version haben wir Remote Connectivity nochmal neu gedacht und heben Fernwartung für unsere Geschäftskunden nun auf die nächste Stufe. So treiben wir unsere strategischen Initiativen voran, erhöhen das Potenzial für Cross- und Upselling in unserem Kundenstamm und verbessern langfristig unser Angebot für das wichtige SMB-Geschäft." Hendrik Witt, Chief Product Officer bei TeamViewer: "Die Markteinführung von TeamViewer Remote bedeutet den Start einer neuen Ära. Unsere DNA ist schnelle, einfach zu bedienende und sichere Remote-Access- und Support-Software. Auf dieser Basis haben wir Produkt und Nutzerführung ganz neu konzipiert. Der Web-First-Ansatz und die erweiterten APIs beschleunigen unsere Innovationsfähigkeit und ebnen den Weg für die Integration unseres gesamten Produktportfolios sowie weiterer Anwendungen von Drittanbietern auf einer Plattform. Damit unterstützen wir unsere Geschäftskunden dabei, die Effizienz, Produktivität und Nachhaltigkeit ihrer Support- und Wartungsprozesse auch in Zukunft weiter zu steigern." TeamViewer Remote ist ab heute für alle Neukund*innen zum Download oder über den Web-Client verfügbar. Alle bestehenden Nutzer*innen der TeamViewer Remote-Access- und Support-Lösung können ihre aktuelle Installation auf TeamViewer Remote aktualisieren oder sich mit ihren bestehenden TeamViewer-Zugangsdaten in den Web-Client einloggen.

###

Über TeamViewer TeamViewer ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine Konnektivitätsplattform für den Fernzugriff, die Steuerung, Verwaltung, Überwachung und Reparatur von Geräten aller Art anbietet - von Laptops und Mobiltelefonen bis hin zu Industriemaschinen und Robotern. Obwohl TeamViewer für die private Nutzung kostenlos ist, hat es mehr als 625.000 Abonnenten und ermöglicht es Unternehmen aller Größen und Branchen, ihre geschäftskritischen Prozesse durch nahtlose Konnektivität zu digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie Geräteverbreitung, Automatisierung und New Work gestaltet TeamViewer die digitale Transformation proaktiv und entwickelt kontinuierlich Innovationen in den Bereichen Augmented Reality, Internet of Things und Künstliche Intelligenz. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten weltweit installiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Göppingen und beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeitende. Im Jahr 2022 erzielte TeamViewer einen Umsatz von rund 566 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und gehört dem MDAX an. Weitere Informationen finden Sie unter www.teamviewer.com. Pressekontakt Martina Dier E-Mail: press@teamviewer.com Investor Relations Kontakt Ursula Querette E-Mail: ir@teamviewer.com Wichtiger Hinweis Bestimmte Aussagen in dieser Meldung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie getroffen wurden, für angemessen erachtet werden, und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich derjenigen Risiken und Unsicherheiten, die in den Offenlegungen von TeamViewer beschrieben sind. Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen von künftigen Ereignissen verlassen. TeamViewers tatsächliche Ergebnisse können von den in diesen Mitteilungen enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund mehrerer Faktoren wesentlich und nachteilig abweichen, unter anderem aufgrund von Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externem Betrug, mangelnder Innovationskraft, unangemessener Datensicherheit und Änderungen im Wettbewerbsniveau. Im Falle neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Umstände ist das Unternehmen nicht verpflichtet, und beabsichtigt auch nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.



26.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com