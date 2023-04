Vor allem Start-ups aus den USA träumen vom selbstfliegenden Flugzeug in naher Zukunft. In Europa ist die Skepsis grösser. Würden die Passagiere überhaupt einsteigen?Vor allem Start-ups aus den USA träumen vom selbstfliegenden Flugzeug in naher Zukunft. In Europa ist die Skepsis grösser. Würden die Passagiere überhaupt einsteigen? «Autonomes Fliegen ist eine reale Zukunft für die zivile Luftfahrt», sagte Boeing-Chef Dave Calhoun Ende Januar in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Autonomie werde irgendwann in allen Flugzeugtypen Einzug...

Den vollständigen Artikel lesen ...