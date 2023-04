Google und Microsoft investieren Milliarden in KI. Microsoft will dank einer Partnerschaft mit OpenAI eine Führungsrolle übernehmen, während Google seine KI-Technologie schrittweise ausbaut. Beide verzeichnen Zuwächse im Cloud-Geschäft. Die Tech-Riesen Google und Microsoft steuern mit Milliarden-Gewinnen aus ihrem Kerngeschäft auf einen Konkurrenzkampf bei Künstlicher Intelligenz (KI) zu. Microsoft wolle dabei eine Führungsrolle spielen und sei bereit, dafür zu investieren, betonte Finanzchefin Amy Hood nach Vorlage aktueller Quartalszahlen. Google-Chef Sundar Pichai stellte Nutzern unter anderem eine bessere Websuche dank KI in Aussicht, spielte das Ausmaß des Wandels aber ...

