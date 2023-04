DJ MTU profitiert von starker Nachfrage der zivilen Luftfahrt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Triebwerkshersteller MTU hat im ersten Quartal von einer starken Nachfrage aus der zivilen Luftfahrt profitiert und den Gewinn unter dem Strich mehr als verdoppelt. Der DAX-Konzern hatte bereits in der vergangenen Woche Eckzahlen vorgelegt, die über den Markterwartungen lagen, und seine Prognose bestätigt.

Wie die MTU Aero Engines AG am Mittwoch mitteilte, erzielte sie im zivilen Triebwerksgeschäft mit einem Plus von 60 Prozent auf 446 Millionen Euro den höchsten Umsatzzuwachs. Hauptumsatzträger war der Antrieb PW1100G-JM für den Airbus A320neo. Im militärischen Triebwerksgeschäft ging der Umsatz dagegen aufgrund anhaltender Verzögerungen in der Lieferkette um 5 Prozent auf 103 Millionen Euro zurück. Hauptumsatzträger war hier das Eurofighter-Triebwerk EJ200. Insgesamt stieg der Umsatz im OEM-Geschäft in den drei Monaten bis Ende März um 42 Prozent auf 386 Millionen Euro. In der zivilen Instandhaltung legte der Umsatz um 25 Prozent auf 1,02 Milliarden Euro zu.

"Damit ist der MTU ein fliegender Start ins Geschäftsjahr 2023 gelungen", sagte Vorstandschef Lars Wagner laut Mitteilung. "Die starke Nachfrage im ersten Quartal stimmt uns zuversichtlich und unterstützt unseren Wachstumskurs. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Unsicherheiten in den Lieferketten behalten wir unsere Prognose für das Gesamtjahr 2023 heute aber bei."

Der Konzernumsatz stieg um 31 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro, wie MTU bereits mitteilte hatte. Das operative Ergebnis legte um 62 Prozent auf 212 Millionen Euro zu und die entsprechende Marge verbesserte sich von 11,1 Prozent im Vorjahreszeitraum auf 13,7 Prozent. Nach Steuern verdiente MTU mit 157 Millionen Euro 70 Prozent mehr. Der freie Cashflow lag im ersten Quartal bei 93 Millionen Euro nach 134 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr peilt der Konzern unverändert einen Jahresumsatz zwischen 6,1 Milliarden und 6,3 Milliarden Euro an. Der Umsatz der zivilen Instandhaltung soll organisch im hohen Zehner-Prozent-Bereich wachsen. Im Militärgeschäft rechnet MTU mit einem Umsatzanstieg um rund 10 Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge soll 2023 stabil bleiben.

