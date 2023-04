Der amerikanische Medizintechniker Becton, Dickinson and Company (ISIN: US0758871091, NYSE: BDX) wird eine Quartalsdividende von 91 US-Cents ausschütten. Ausbezahlt wird die Dividende am 30. Juni 2023 (Record day: 9. Juni 2023). Mitte November 2022 erfolgte eine Anhebung um 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (87 Cents). Mit dieser Steigerung hatte der Konzern die Dividende das 51. Jahr in ununterbrochener Folge ...

