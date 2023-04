Der heimische Parkraum-Betreiber Best in Parking AG hat einen neuen Miteigentümer. Es wurde eine Vereinbarung mit Macquarie Asset Management, über den Macquarie European Infrastructure Fund 7, zum Erwerb einer wesentlichen Minderheitsbeteiligung auf Basis einer Kapitalerhöhung getroffen, wie es heißt. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2023 erwartet, Details werden nicht veröffentlicht. Macquarie hält bereits eine Beteiligung an Telpark, einem Parkraumbewirtschafter in Spanien und Portugal. Johann Breiteneder, CEO der Best in Parking AG sowie CEO des auch zukünftigen Mehrheitsaktionärs, der Breiteneder Immobilien Parking AG: "Auf dem Weg in die nächste Phase unserer Unternehmensentwicklung stellt das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...