In der 134. ordentlichen Hauptversammlung der Semperit AG Holding wurde der Vorschlag des Vorstands, fur das Jahr 2022 eine Basisdividende in Hohe von 1,50 Euro je Aktie sofort, sowie eine bedingte Zusatzdividende in Höhe von 3,00 Euro je Aktie nach Durchführung des Verkaufs des Medizingeschäfts an die Aktionäre zu zahlen, angenommen. Basis-Dividenden Ex-Tag ist der 27. 4., Zahltag der Basis-Divende ist der 3. 5. 2023. Thomas Cord Prinzhorn und Marion Weissenberger-Eibl wurden neu in den Aufsichtsrat gewählt. In der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates wurde Thomas Cord Prinzhorn zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates, und Stefan Fida zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt.

