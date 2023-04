Vaduz (ots) -Am "Tag gegen Lärm" vom 26. April 2023 wird unter dem Motto "Erholungsorte gestalten: Laut ist out" auf die Bedeutung von ruhigen Erholungsorten hingewiesen. Ruhepausen für die Ohren sind für die Gesundheit wichtig, da Lärm Stress auslösen und krank machen kann: Bluthochdruck, Herzinfarkt oder Schlafstörungen, aber auch Konzentrationsschwächen oder Depression sind einige der möglichen negativen Auswirkungen.Die Aufenthalts- und Erholungsqualität eines Ortes hängt nicht nur von der Lautstärke ab, sondern ebenso von der Vielfalt an positiv empfundenen Geräuschen. Eine wichtige Erholungsfunktion haben Gewässer. Orte in Gewässernähe sind ideal für die Freizeitgestaltung und die Entspannung. Auch ein Brunnen verbessert bereits die Qualität der Umgebung. Menschen empfinden den Klang von Brunnen, Bächen und Flüssen meistens als angenehm.Akustisch attraktive Orte schaffen und schützenDer Wert von siedlungsnahen und ruhigen Erholungsorten ist unbestritten - nicht zuletzt auch als Attraktivitätsfaktor für Städte und Gemeinden. Daher gilt es, diese mit einer umsichtigen Planung zu gestalten und zu schützen. Zudem können alle dazu beitragen, dass solche Orte attraktiv bleiben und nicht verlärmen, indem beispielsweise auf ein angepasstes Fahrverhalten ohne laute Beschleunigungs- und Bremsmanöver geachtet wird. Lärmarmes Verhalten und gegenseitige Rücksichtnahme fördern die Lebensqualität.Weiterführende Informationen zum aktuellen Tag gegen Lärm und vergangenen Kampagnen der Vereinigung kantonaler Lärmschutzfachleute sind unter folgendem Link verfügbar: https://www.tag-gegen-laerm.ch/de/Pressekontakt:Amt für UmweltAlbert Kölbener, Fachbereich Lärm/LichtT +423 236 61 85albert.koelbener@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100905922