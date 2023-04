NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Reckitt nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 5870 Pence belassen. Der Konsumgüterhersteller habe die Erwartungen umsatzseitig deutlich übertroffen, schrieb Analyst Martin Deboo am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Mit Blick auf den neuen Chef Kris Licht fragt sich Deboo, warum es mit dessen Ernennung so lange gedauert habe, wenn dieser doch zu den führenden Kandidaten gezählt habe./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2023 / 16:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2023 / 16:54 / ET





ISIN: GB00B24CGK77