Das Chartbild der Commerzbank-Aktie hat sich noch nicht aufgehellt. Am gestrigen Dienstag fiel der Kurs unter eine wichtige Unterstützungsmarke. In positiver Erwartung der anstehenden Quartalszahlen dürfte sich das Blatt aber wieder wenden. Ein Analyst hat das Kursziel entsprechend nach oben geschraubt.Die Commerzbank-Aktie hat ihren Aufwärtstrend vor knapp einer Woche unterbrochen. Am gestrigen Dienstag fiel der Kurs unter den GD50 bei 10,38 Euro. Wichtig ist nun, dass der Kurs die wichtige Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...