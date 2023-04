DJ Baustoffkonzern CRH wächst vergleichbar um 5 Prozent

Von Michael Susin

LONDON (Dow Jones)--Der irische Baustoffhersteller CRH hat den vergleichbaren Umsatz im ersten Quartal mit Hilfe von Wachstum in Amerika und Europa um 5 Prozent gesteigert. In einer Mitteilung der CRH plc hieß es, das Geschäft mit Baustoffen in Nord- und Südamerika sei vergleichbar um 8 Prozent gewachsen und in Europa um 6 Prozent. Nominal kletterte das Geschäft in Amerika um 10 Prozent, während es in Europa um 1 Prozent fiel.

Für das erste Halbjahr rechnet der Konzern bei Umsatz, EBITDA sowie Marge mit Werten über dem Niveau des Vorjahres.

April 26, 2023

