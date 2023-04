Gaming-Umsätze in Deutschland: von 2019 bis 2022 Anstieg um knapp 59 % Der Gaming-Markt ist nach wie vor wachstumsstark, und stellt zahlreiche andere Branchen in den Schatten. Längst haben eigentlich eher branchenfremde Unternehmen wie Netflix das Potenzial erkannt, und investieren in den Trend. Business2Community hat die neuesten Gaming-Trends in einem Infografik-Marktreport beleuchtet. Von 2019 bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...