Frankfurt (ots) -Zahlreiche Möglichkeiten, im Haushalt beim Waschen und Reinigen auf nachhaltigeres Handeln zu setzen, stellt das FORUM WASCHEN seit 2004 zum Aktionstag Nachhaltiges (Ab-)Waschen bundesweit vor. Wie wichtig der sparsame Umgang mit Warmwasser z. B. beim Geschirrspülen ist, betont der diesjährige Schirmherr Christian Kühn (https://www.forum-waschen.de/schirmperson-aktionstag-nachhaltiges-ab-waschen.html), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV). Fachleute im FORUM WASCHEN erarbeiten seit 2001 konkrete Tipps zum nachhaltigen und sicheren Waschen, Spülen und Reinigen. Im Haushalt sollen Textilien, Geschirr und Oberflächen gepflegt und ihr Wert erhalten werden - eine Voraussetzung, um sich wohlzufühlen. Einfach umzusetzende Tipps helfen dabei, beim Waschen und Geschirrspülen Wasser und Energie einzusparen und so die Haushaltskasse zu entlasten. Das FORUM WASCHEN hat diese in jeweils Sechs Goldenen Regeln für unterschiedliche Bereiche im Haushalt zusammengefasst.Waschen und Geschirrspülen sind alltägliche Arbeiten im Haushalt, die alle mehr oder weniger automatisch ausführen. Aber lässt sich dabei nicht noch mehr auf Nachhaltigkeit achten?Das FORUM WASCHEN lädt seit 2004 rund um den 10. Mai zum Aktionstag Nachhaltiges (Ab-) Waschen die Menschen in Deutschland ein, ihre Gewohnheiten bei der Hausarbeit mit neuen Erkenntnissen für nachhaltigeres und sichereres Handeln zu erweitern. Der diesjährige Schirmherr Christian Kühn (https://www.forum-waschen.de/schirmperson-aktionstag-nachhaltiges-ab-waschen.html), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) fasst dies treffend zusammen:"Unser Alltagshandeln zählt. Jede und jeder kann einen Beitrag leisten, um Ressourcen zu sparen und unsere Umwelt und das Klima zu schützen. Selten war es offensichtlicher, dass Energiesparen auch den privaten Geldbeutel entlastet. Besonders entscheidend dafür ist auch der sparsame Umgang mit Warmwasser. Es genügen schon einige einfache Handgriffe, die keine zusätzlichen Investitionen erfordern, um große Effekte zu erzielen."So werden nicht nur Gegenstände und Dinge im Haushalt wie Textilien, Geschirr, Möbel oder Dekorationselemente gepflegt und erhalten, sondern auch das persönliche Wohlbefinden in einem sauberen Umfeld gesteigert.Durch die intensive Zusammenarbeit der Fachleute im FORUM WASCHEN werden seit 2001 alltägliche Tätigkeiten im Haushalt unter die Lupe genommen und im Hinblick auf die Möglichkeiten, Strom und Wasser einzusparen und den CO2-Ausstoß zu verringern, untersucht. Der Ressourcenverbrauch privater Haushalte in Deutschland* hat beim Strom einen Anteil von ca. 13 % am Gesamtbedarf und beim Wasser von ca. 14%. Wer die Goldenen Regeln für das Waschen, Trocknen und Geschirrspülen anwendet, kann in diesen Bereichen sparen. Dies entlastet auch die persönliche Haushaltskasse.So kann ein Zweipersonen-Haushalt in einem Jahr bis zu 70 Euro an Stromkosten sparen, wenn nicht alles im Wäschetrockener, sondern die Hälfte im Freien getrocknet wird. Die Nutzung des "eco 40-60"-Programms der Waschmaschine statt des 60 °C-Baumwollprogramms spart einem Zweipersonen-Haushalt in einem Jahr circa 110 Kilowattstunden, was bei einem Preis von 50 Cent pro Kilowattstunde eine Ersparnis von 55 Euro pro Jahr ergibt. Auch beim Abwaschen ist es möglich, durch Änderung des persönlichen Verhaltens Wasser, Strom und Geld zu sparen. Hier gibt der Online-Spülvergleichsrechner praktische Tipps zum Spülen per Hand oder mit einem Geschirrspülautomaten.Die jeweils Sechs Goldenen Regeln fassen die wichtigsten Schritte für unterschiedliche Wasch- und Reinigungstätigkeiten im Haushalt leicht verständlich zusammen. 