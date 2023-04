Emittent / Herausgeber: Pareto Securities AS / Schlagwort(e): Marktbericht

Pareto Securities: Hohe Primärmarktaktivität unterstreicht verbessertes Sentiment im Nordic High Yield Bond Markt. Pareto untermauert Rolle als führender Arrangeur im Markt Frankfurt, 26. April 2023. Pareto Securities AS, eine internationale Investmentbank mit Stammsitz in Oslo und langjähriger Partner des Mittelstands in Skandinavien und Deutschland, konnte seine Führungsposition im Nordic High Yield Bond Markt in den ersten drei Monaten 2023 erneut eindrucksvoll untermauern. Im ersten Quartal 2023 erreichte Pareto Securities einen Marktanteil von 45 % im Gesamtmarkt (Q1 2022: 22 %). Bei in Euro denominierten Nordic High Yield Bonds verzeichnete Pareto Securities sogar einen Marktanteil von 66 % (Q1 2022: 48 %). Der Nordic High Yield Bond Markt verzeichnete in den ersten drei Monaten 2023 eine sehr hohe Aktivität, beflügelt durch eine insgesamt vorsichtig optimistische Marktstimmung. Dies resultierte in einem Zuwachs des Primärvolumens um ca. 41 % auf etwa 3,1 Mrd. Euro im ersten Quartal 2023 (Q1 2022: 2,2 Mrd. Euro), welches damit das zweitbeste erste Quartal in der Markthistorie ist. Infolgedessen konnten mehrere bedeutsame Transkationen erfolgreich durchgeführt werden, unter anderem die mit 750 Mio. EUR bis dato größte Transaktion im Nordic High Yield Bond Markt zur Finanzierung der Übernahme des dänischen Logistikunternehmens Scan Global Logistics durch den Private-Equity-Investor CVC Partners. Pareto agierte bei dieser Rekordtransaktion als Sole Coordinator und Bookrunner. Am Frankfurter Open Market wurden im ersten Quartal 2023 Nordic High Yield Bonds mit einem Gesamtvolumen von 325 Mio. EUR aus zwei Transaktionen platziert. Dabei handelte es sich zum einen um die Begebung einer neuen vorrangig besicherten Anleihe des schwedisch-deutschen Spiele- und Medienunternehmens, Media and Games Invest, mit einem Volumen von 225 Mio. Euro. Zudem konnte die deutsche Beteiligungsgesellschaft Mutares eine vorrangig besicherte Anleihe mit einem Volumen von 100 Mio. Euro in einer Kombination aus Privatplatzierung und einem öffentlichen (Umtausch-)Angebot an Privatanleger in Deutschland und Luxemburg begeben. Bei beiden Transaktionen fungierte Pareto Securities als Joint Bookrunner. Lutz Weiler, CEO Pareto Securities Germany, kommentiert: "Wir konnten in den letzten Monaten von der dynamischen Entwicklung im Nordic High Yield Bond Markt deutlich profitieren und unsere Position als führenden Arrangeur erneut untermauern. Nach einem äußerst herausfordernden und von Unsicherheiten geprägten Jahr 2022, können wir seit Jahresbeginn trotz der kurzzeitigen Spannungen im Bankensektor eine deutliche Belebung der Marktaktivitäten beobachten. Einige Emittenten haben diese insgesamt positive Entwicklung für den geplanten Gang an den Kapitalmarkt erfolgreich nutzen können. Wir sind stolz drauf, dass wir in diesem Zusammenhang attraktive Wachstumsunternehmen wie Mutares bereits zum vierten Mal und die Media & Games Invest bereits zum neunten Mal bei ihren Anleiheemissionen begleiten durften. Dieses Vertrauen unterstreicht unsere ausgeprägte Expertise bei der Beratung und Umsetzung von Finanzierungslösungen für den heimischen Mittelstand."



Über Pareto Securities

Die 1986 gegründete Pareto Securities hat ihren Hauptsitz in Norwegen sowie Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Schweden, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Pareto Securities verfügt über eine führende Position auf den nordischen Finanzmärkten und eine starke internationale Präsenz. Pareto Securities bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter die Vermittlung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Eigenkapital-, Fremdkapital- und Projektfinanzierungen sowie Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie Umstrukturierungen.

Kontakt: Pressekontakt: Pareto Securities AS cometis AG Niederlassung Frankfurt Isabelle Trautmann Gräfstr. 97 Tel.: +49 (611) 20 58 55-43 60487 Frankfurt Fax: +49 (611) 20 58 55-66 Tel.: +49 (69) 58997-0 E-Mail: trautmann@cometis.de E-Mail: info@paretosec.com http://www.cometis.de http://www.paretosec.com



