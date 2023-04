Hamburg (ots) -



Ein halbes Jahr nach ihrer Hochzeit erfüllen sich Schauspielstar Elyas M'Barek, 40, und seine Frau im Big Apple den Traum vom gemeinsamen Leben: Sie sind gerade in eine Wohnung im neuen New Yorker In-Viertel Dumbo gezogen. "Eigentlich bin ich in Kalifornien aufgewachsen, aber mein Herz schlägt für New York - schließlich lebe ich schon über 20 Jahre in dieser Stadt", erzählt Jessica M'Barek, 35, die als Model und Schauspielerin erfolgreich ist, im GALA-Interview (Heft 18, EVT 27. April). Auch ihren Lieblingsort in der Metropole habe sie Elyas schon gezeigt: das "Nitehawk Cinema" in Williamsburg. "Wir lieben es beide, Indie-Filme zu sehen, und es gibt hier immer ein passendes Menü zum Film. Außerdem gibt es gesalzenes Trüffel-Popcorn, das wir geradezu inhalieren."



